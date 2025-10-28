Netflix prepara una revancha histórica entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao para 2026

Floyd Mayweather Jr. asiste a un partido entre Los Ángeles Lakers y los Portland Trail Blazers en el Crypto.com Arena el 27 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Floyd Mayweather Jr. propina un golpe a Manny Pacquiao durante su pelea por el título welter, el sábado 2 de mayo de 2015, en Las Vegas

Netflix continúa su apuesta por los eventos deportivos en vivo y podría sorprender al mundo del boxeo con una de las peleas más esperadas de los últimos años. Según informó The Ring a través del periodista Mike Coppinger, la plataforma está evaluando organizar en 2026 una revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao , una década después de su histórico enfrentamiento de 2015.

Aún no está claro si se tratará de un combate profesional o de exhibición, pero la expectativa ya comienza a crecer entre los fanáticos. La primera pelea entre ambos, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, generó 4,6 millones de compras de PPV y un récord de taquilla de 72,2 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos más lucrativos en la historia del boxeo.

Pacquiao, de 46 años, regresó al ring en julio de 2025 con un empate ante Mario Barrios por el título wélter del CMB y anunció que volverá a pelear el 24 de enero en Las Vegas, aunque aún no tiene rival confirmado.

Por su parte, Mayweather, de 48 años, se retiró oficialmente en 2017 tras vencer a Conor McGregor, cerrando su carrera profesional con un récord perfecto de 50-0. Desde entonces ha participado en múltiples exhibiciones, incluyendo su más reciente combate frente a John Gotti III en agosto de 2024, y tiene programado un duelo con Mike Tyson en la primavera de 2025.

Netflix, que ya ha organizado eventos como Jake Paul vs. Tyson, Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 y Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, busca consolidarse como un nuevo referente en el boxeo global. Además, el próximo 14 de noviembre transmitirá la exhibición entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis.

20241117_221327.jpg Jake Paul y Mike Tyson durante la pelea transmitida por Netflix @JakePaul

De confirmarse, Mayweather vs. Pacquiao II promete ser uno de los eventos deportivos más mediáticos de 2026, combinando nostalgia, rivalidad y espectáculo bajo la bandera de Netflix.

