viernes 4  de  septiembre 2026
Fútbol

Neymar explota contra el césped del Santos tras lesionarse: “Fue el peor campo”

Neymar responsabilizó al mal estado del césped de Vila Belmiro de su lesión y criticó duramente el campo tras la eliminación del Santos ante Palmeiras

El atacante brasileño Neymar calienta antes de un partido del Al-Hilal, el 21 de octubre de 2024.

El atacante brasileño Neymar calienta antes de un partido del Al-Hilal, el 21 de octubre de 2024.

AFP
El delantero del Santos, Neymar, reacciona desde una butaca en la grada durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Santos de Brasil y el San Lorenzo de Argentina en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de São Paulo, Brasil, el 20 de mayo de 2026.

El delantero del Santos, Neymar, reacciona desde una butaca en la grada durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Santos de Brasil y el San Lorenzo de Argentina en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de São Paulo, Brasil, el 20 de mayo de 2026.

NELSON ALMEIDA / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Neymar no se mordió la lengua después de quedar eliminado de la Copa do Brasil y, además, terminar lesionado en el partido contra Palmeiras. El capitán del Santos responsabilizó al mal estado del césped del estadio Vila Belmiro de los problemas físicos que obligaron a sustituirlo al descanso.

“Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!”, escribió Neymar este jueves en Instagram, en tono irónico.

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El delantero brasileño explicó que las condiciones del terreno de juego obligaron al Santos a afrontar un doble desafío. “Tuvimos que jugar contra el adversario y también contra el campo”, señaló.

Según Neymar, las irregularidades del césped hacían que los futbolistas tuvieran que realizar un esfuerzo adicional tanto para arrancar como para frenar durante las carreras, aumentando el riesgo de sufrir problemas físicos.

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

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El camisa 10 sintió molestias en el muslo derecho durante los últimos minutos de la primera parte y no pudo continuar. Fue sustituido en el descanso y abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

Neymar ya había mostrado su preocupación por el estado del césped durante el calentamiento previo al encuentro frente a Palmeiras. Tras el partido, además, relacionó con las condiciones de la cancha las lesiones sufridas por sus compañeros Lucas Veríssimo y Barreal, quienes también tuvieron que ser sustituidos.

La noche terminó de la peor manera para el Santos. El conjunto necesitaba remontar el 3-0 encajado en el partido de ida para alcanzar las semifinales de la Copa do Brasil, pero fue incapaz de marcar en Vila Belmiro y apenas consiguió un empate 0-0.

Palmeiras avanzó así a las semifinales y dejó al Santos fuera del torneo, mientras Neymar terminó la eliminatoria preocupado por una nueva lesión y furioso por el estado del campo.

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