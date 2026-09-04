Nick Kyrgios acepta un mes de suspensión tras dar positivo por cocaína en España

El australiano Nick Kyrgios reacciona durante un partido en la Rod Laver Arena, el 14 de enero de 2026.

Nick Kyrgios ha aceptado una suspensión de un mes impuesta por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) después de dar positivo por cocaína durante un torneo disputado en España el pasado mes de junio.

El tenista australiano, de 31 años, permanecía suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto, aunque la existencia de esa medida no se hizo pública hasta más de dos semanas después.

Según explicó la ITIA este jueves, Kyrgios reconoció ante los investigadores que consumió cocaína de manera social durante una salida nocturna antes de disputar su partido en el torneo de Mallorca. Tras consultar con un experto de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), el jugador aceptó que el consumo se produjo fuera de competición.

La normativa antidopaje establece una suspensión estándar de tres meses por este tipo de infracción, aunque el castigo puede reducirse a un mes si el deportista completa un programa de tratamiento. La ITIA señaló que la suspensión de Kyrgios termina este jueves, siempre que cumpla con dicho programa.

Además de la sanción, el australiano perderá el dinero del premio y los puntos del ranking obtenidos en el torneo de Mallorca, donde cayó en su único partido ante su compatriota Adam Walton.

Kyrgios, que alcanzó la final de Wimbledon en 2022 antes de perder contra Novak Djokovic, ha tenido una temporada especialmente complicada. El australiano apenas ha disputado cuatro partidos individuales del circuito ATP en 2026 y actualmente ocupa el puesto 918 del ranking mundial.

La sanción supone un nuevo capítulo en los problemas que han marcado el regreso de Kyrgios al tenis profesional, después de que las lesiones limitaran considerablemente su actividad durante los últimos años.