Hostigan a un niño por pedir la camiseta de Neymar en partido en Brasil

El atacante del Santos, Neymar, reacciona durante un partido de su club ante el Corinthians, el 12 de febrero de 2025.

SAO PAULO.- Un niño fanático del Corinthians y su familia fueron hostigados e insultados por otros aficionados durante un partido contra el Santos tras recibir una camiseta del astro Neymar , un incidente condenado este lunes por el Timão.

Según videos publicados por la prensa, el chico y sus familiares tuvieron que salir escoltados por policías de la Neo Química Arena , en Sao Paulo, en el partido disputado el domingo en el campeonato brasileño. El visitante Santos ganó 1-0.

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En los videos se observa a un grupo de torcedores que grita y hace gestos contra ellos y continúan incluso cuando dejan la cancha por el túnel de vestuarios.

"Dentro y fuera del campo, hay límites que no pueden traspasarse. La agresividad contra un niño es uno de ellos", dijo el Corinthians en un comunicado.

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"Determinados comportamientos no pueden ser admitidos. La pasión por el club, la rivalidad y la emoción del fútbol jamás pueden sobreponerse al respeto, la educación y la seguridad, sobre todo cuando estamos hablando de un niño", apuntó el texto.

De acuerdo con la prensa local, el pequeño aficionado tiene ocho años.

Neymar lamentó lo ocurrido.

"No tiene nada de malo que a un chico le guste un jugador de un equipo diferente. No se puede tratar así a un niño", dijo el domingo a la prensa la exestrella del FC Barcelona y el París Saint-Germain.

El Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, abogó para que episodios similares no se repitan.

La violencia en los estadios es un mal recurrente en Brasil y el fútbol sudamericano, con serios altercados en torneos internacionales como la Libertadores y la Sudamericana, así como en las ligas locales.

Los controles biométricos, destinados en parte a reforzar la seguridad, son obligatorios por ley en los estadios brasileños con capacidad para 20.000 aficionados o más.

City ficha a extremo brasileño

El extremo brasileño Allan Elias, hasta ahora jugador del Palmeiras, fichó por el Manchester City, anunció este lunes el club inglés.

El City no informó del precio pagado al club brasileño, pero medios británicos cifran la operación en 46 millones de dólares.

Formado en la cantera del club paulista, Allan disputó 96 partidos con la camiseta del Palmeiras y en la última temporada anotó 4 goles y dio 3 asistencias en 21 partidos del Brasileirao.

"Este es un momento irreal para mí", declaró Allan en la web del club inglés.

"El Manchester City, con todo lo que ha ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para cualquier jugador. Poder estar sentado aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida", añadió ilusionado.

FUENTE: AFP