Neymar quiere volver a casa con el Santos

Estaba en conversaciones con al menos tres equipos de la MLS sobre una posible transferencia gratuita después de que su contrato con Al-Hilal expire este verano. Según los informes, el Chicago Fire era el favorito para hacerlo posible. Sin embargo, el astro prefiere volver a casa.

santosfcempate.jpg Jugadores del Santos FC celebran el gol del empate ante el Fortaleza, pero minutos más tarde recibieron otro gol para terminar finalmente descendiendo por primera vez de la Primera División de Brasil. El equipo legendario donde jugaron Pelé y Neymar, no pudo conseguir la permanencia Twitter @SantosFC

Neymar mantuvo conversaciones con Santos por un contrato de seis meses y buscará negociar la terminación de su contrato con Al-Hilal para recibir parte del dinero que se le debe del contrato de dos años firmado en 2023.

El entrenador de Al-Hilal, Jorge Jesús, dijo recientemente que Neymar no tenía futuro en el club porque "ya no puede jugar al nivel al que estamos acostumbrados" después de numerosas lesiones que apagaron su hechizo en Arabia Saudita. Agregó que Neymar no iba a estar registrado para jugar en la segunda mitad de la temporada de la Saudi Pro League.

Neymar jugó para los equipos juveniles y senior de Santos durante un período de 10 años antes de unirse al Barcelona en 2013.