"No hay que relajarse", advierte Xabi Alonso antes del derbi contra el Atlético

MADRID.- En la víspera de su primer derbi en el banquillo del Real Madrid contra el Atlético de Madrid , el entrenador Xabi Alonso llamó el viernes a sus jugadores a no "relajarse" y a evitar "el exceso de confianza", pese a un inicio de temporada perfecto con siete victorias consecutivas.

"Hemos sacado pleno, pero nos ha costado en algunos partidos. No hay que confiarse, no hay que pensar que solo por saltar al campo vas a ganar por tener el escudo que tengas, por tener la plantilla que tengas", declaró el técnico.

"Hay que ser constantes en el rendimiento (...) no hay que relajarse porque te puedes llevar un descuido", completó Alonso.

"Creo que estamos haciendo bastantes cosas bien, hay que seguir convencidos de que esa es una buena línea. Tenemos que intentar ser más flexibles, más impredecibles", indicó al ser preguntado sobre el margen de evolución de su equipo.

El Real Madrid es líder de la Liga con seis victorias en seis partidos (18 puntos) y se impuso también en su primer choque de Liga de Campeones. Si logra salir de su visita al Metropolitano con tres unidades, podría distanciarse a doce puntos de los rojiblancos.

Marquinhos será baja por varias semanas

El capitán del París Saint-Germain, el defensa brasileño Marquinhos, lesionado en el "cuádriceps izquierdo", estará de baja durante "las próximas semanas", anunció el viernes el club de la capital, privado ya de tres jugadores importantes de la plantilla a cinco días del choque en Liga de Campeones contra el FC Barcelona.

El club no precisó cuándo se produjo la lesión de Marquinhos, que disputó íntegramente el "Clásico" contra el Marsella el lunes (derrota 1-0).

El defensa se une en la enfermería al recién nombrado Balón de Oro, Ousmane Dembélé (muslo), a Désiré Doué (pantorrilla) y a Joao Neves (muslo), quienes "continúan sus procesos de rehabilitación", precisó el PSG en un comunicado médico.

Estas bajas suponen un duro golpe para el PSG de Luis Enrique, que recibe el sábado al Auxerre en Ligue 1 antes de visitar el miércoles al Barça en la segunda jornada de Liga de Campeones.

FUENTE: AFP