Este jugador de los Marlins se asoma como candidato a destacar en 2026

El dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo durante un encuentro contra los Filis de Filadelfia, el 19 de junio de 2025.

No todos los jugadores que inician sus carreras en el puesto de utility desarrollan el resto de la misma en ese rol. Algunos, como por ejemplo el dominicano Otto López , de los Marlins de Miami , cumplen con los requisitos para pronosticar que lograrán establecerse como figuras importantes en algún puesto en particular.

La versatilidad defensiva de López ha sido su principal aliada hasta los momentos en su breve trayectoria en el máximo escenario y también le ha permitido al alto mando de los peces encontrar distintos cupos en el diamante para utilizarlo; sin embargo, es discutible el hecho de que lo mostrado por el quisqueyano en el 2025 es tan solo un abreboca de lo que el jugador puede lograr si encuentra la ansiada consistencia.

En los últimos años, han existido cualquier cantidad de ejemplos de jugadores que logran la transformación de utilitys a piezas indispensables en sus plantillas, como Ben Zobrist, Daniel Murphy, José Caballero y Zach McKinstry.

López, de 27 años de edad, ha demostrado una gran capacidad para defender el campocorto, la segunda base y la antesala. En 143 juegos con los residentes del sur de la Florida en 2025, la mayor cantidad para él en su carrera de cuatro campañas en la MLB, cosechó topes personales en hits (134), jonrones (15) y remolcadas (77).

El nativo de Santo Domingo ligó para un promedio de .246, con un OPS de .672 puntos. Después de varios altibajos en su carrera como ligamayorista, López parecía estar, finalmente, aclimatándose al máximo nivel tras su arribo en Miami.

El lugar y momento indicado

Es algo común en los jugadores de su estilo que un cambio de aires pueda ser el detonante de un empujón hacia la cima y en el caso de López, todo está en posición para que eso ocurra en Miami. Ha demostrado que disfruta jugar en la ciudad y cuenta con las herramientas necesarias para causar estragos en 2026 y más allá.

Después de que los Marlins cambiaran al venezolano Luis Arráez rumbo a los Padres de San Diego hace algunos años, los aficionados se preguntaron qué tenía López para ofrecer como camarero. Quizás el dominicano todavía no esté al nivel de la "Regadera", pero el versátil infielder parece estar listo para escribir su propia historia en Miami, que lo tiene bajo control contractual hasta por lo menos el 2029.