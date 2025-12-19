viernes 19  de  diciembre 2025
BÉISBOL

Este jugador de los Marlins se asoma como candidato a destacar en 2026

El infielder Otto López, de los Marlins de Miami, luce con todas las herramientas necesarias para conseguir su año dorado en las Grandes Ligas

El dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo durante un encuentro contra los Filis de Filadelfia, el 19 de junio de 2025.

El dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo durante un encuentro contra los Filis de Filadelfia, el 19 de junio de 2025.

JARED LENNON / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

No todos los jugadores que inician sus carreras en el puesto de utility desarrollan el resto de la misma en ese rol. Algunos, como por ejemplo el dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, cumplen con los requisitos para pronosticar que lograrán establecerse como figuras importantes en algún puesto en particular.

La versatilidad defensiva de López ha sido su principal aliada hasta los momentos en su breve trayectoria en el máximo escenario y también le ha permitido al alto mando de los peces encontrar distintos cupos en el diamante para utilizarlo; sin embargo, es discutible el hecho de que lo mostrado por el quisqueyano en el 2025 es tan solo un abreboca de lo que el jugador puede lograr si encuentra la ansiada consistencia.

Lee además
El relevista Kyle Finnegan, de los Tigres de Detroit, celebra luego de sacar un out en un encuentro ante los Marineros de Seattle, el 4 de octubre de 2025.
BÉISBOL

Señalan a los Marlins como posible destino de relevista de gran nivel
El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, durante su apertura en el día inaugural, el 27 de marzo de 2025.
Opinión

Marlins, ¿vender o creer?

En los últimos años, han existido cualquier cantidad de ejemplos de jugadores que logran la transformación de utilitys a piezas indispensables en sus plantillas, como Ben Zobrist, Daniel Murphy, José Caballero y Zach McKinstry.

Embed

López, de 27 años de edad, ha demostrado una gran capacidad para defender el campocorto, la segunda base y la antesala. En 143 juegos con los residentes del sur de la Florida en 2025, la mayor cantidad para él en su carrera de cuatro campañas en la MLB, cosechó topes personales en hits (134), jonrones (15) y remolcadas (77).

El nativo de Santo Domingo ligó para un promedio de .246, con un OPS de .672 puntos. Después de varios altibajos en su carrera como ligamayorista, López parecía estar, finalmente, aclimatándose al máximo nivel tras su arribo en Miami.

El lugar y momento indicado

Es algo común en los jugadores de su estilo que un cambio de aires pueda ser el detonante de un empujón hacia la cima y en el caso de López, todo está en posición para que eso ocurra en Miami. Ha demostrado que disfruta jugar en la ciudad y cuenta con las herramientas necesarias para causar estragos en 2026 y más allá.

Después de que los Marlins cambiaran al venezolano Luis Arráez rumbo a los Padres de San Diego hace algunos años, los aficionados se preguntaron qué tenía López para ofrecer como camarero. Quizás el dominicano todavía no esté al nivel de la "Regadera", pero el versátil infielder parece estar listo para escribir su propia historia en Miami, que lo tiene bajo control contractual hasta por lo menos el 2029.

Temas
Te puede interesar

¿Cuáles son las principales necesidades de los Marlins en la actual temporada muerta?

¿Adiós a la vista? Marlins negocian el futuro de Cabrera

Tres opciones en relevo para los Marlins tras la firma de los peces gordos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
PRIVACIDAD

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
EEUU

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Te puede interesar

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
VENEZUELA

Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, junto Ralph Cutie , director de MIA, y otros funcionarios locales inauguran nuevo parking en el aeropuerto de Miami. 
Aeropuerto Internacional de Miami

Levine Cava inaugura parking de 2.240 plazas en MIA como parte de su modernización

Una autopista en Miami-Dade.
TOLLS GRATIS

DeSantis baraja eliminar peajes para residentes de Florida y trasladar el costo a turistas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"