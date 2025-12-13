sábado 13  de  diciembre 2025
BÉISBOL

¿Adiós a la vista? Marlins negocian el futuro de Cabrera

El lanzador dominicano ha vuelto a estar en el ojo del huracán dentro del mercado de cambios y ya habría posible aliado para los Marlins de Miami

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Edward Cabrera fue, quizás, el jugador de los Marlins de Miami que más sonó en los distintos rumores de canje que arroparon a los peces antes de la más reciente fecha límite de cambios en las Grandes Ligas.

Al final, el alto mando de la organización optó por aferrarse al serpentinero, que viene de una sólida temporada en la que realizó 26 aperturas y marcó una efectividad de 3.53.

Lee además
El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Estos son los posibles targets de los Marlins en primera base tras la firma de Naylor con Seattle
El dominicano Eury Pérez, de los Marlins de Miami, trabaja durante una apertura primaveral ante los Mets de Nueva York, el 8 de marzo de 2024.
Béisbol

Marlins retomarán negociaciones para extender el contrato de Eury Pérez este invierno

Sin embargo, las circunstancias podrían ser distintas en el actual receso entre temporadas, pues la directiva de los Marlins pareciera estar dispuesta a tirar del gatillo en una transacción que involucre al nativo de Santiago; de hecho, el director de operaciones de béisbol del combinado, Peter Bendix, ya podría tener a un aliado para completar dicho movimiento.

De acuerdo a un reporte de The Athletic, los Orioles de Baltimore se presentan como el principal candidato a recibir a Cabrera en una posible transacción, aunque el medio también deja claro que hay otros equipos interesados.

Cabrera, de 27 años de edad, estará bajo control del conjunto por tres años más y proyecta ganar un salario de 3.7 millones de dólares en 2026.

Tal como era de esperarse, el precio que piden los Marlins a cambio es elevado, al punto de que algunas escuadras piensan que el diestro no será cambiado.

Pero la presión de los Orioles por añadir a un tercer abridor de gran nivel a su rotación podría marcar la diferencia en esta oportunidad. En ese staff, Cabrera se uniría a un viejo conocido en Trevor Rogers, quien fue adquirido proveniente de Miami antes de la fecha límite de cambios de 2024 por el jardinero Kyle Stowers y el infielder Connor Norby.

Apuestan en grande

Un canje por Cabrera sería una nueva señal de los Orioles con respecto a sus serias intenciones de competir en la próxima contienda, luego de que esta misma temporada muerta se hicieran de los servicios del cerrador Ryan Helsley y del preparador Andrew Kittredge.

Baltimore también estuvo detrás del paleador Kyle Schwarber antes de que acordara su regreso a los Filis de Filadelfia hace algunos días y se espera que esté en la carrera por Kyle Tucker, tras haber firmado a Pete Alonso por $185 millones durante cinco años.

Ese plan alejaría a los Orioles del mercado de abridores en la agencia libre, en donde el japonés Tatsuya Imai, el venezolano Ranger Suárez y el dominicano Framber Valdez serían los atractivos principales.

El talento de Cabrera es indiscutible, pero el gran problema para la directiva de los Marlins podría estar en convencer a los Orioles, o a cualquier otro interesado, de que el quisqueyano se encuentra bien físicamente, luego de un par de pasantías por la lista de lesionados en el certamen anterior.

Temas
Te puede interesar

Señalan a los Marlins como posible destino de relevista de gran nivel

Marlins, ¿vender o creer?

Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 12 de diciembre de 2025. Reclutas ucranianos descansando mientras completan su entrenamiento militar básico en una ubicación no revelada en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

El plan de paz de EEUU contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

Te puede interesar

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Por Daniel Castropé
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a los simpatizantes frente a la sede general en Santiago, tras los primeros resultados de las elecciones generales.
ELECCIONES

La derecha chilena, más cerca de regresar a La Moneda de la mano de José Antonio Kast

Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A