Marlins anuncian a su cuerpo de coaches rumbo a la temporada 2026

Los Marlins de Miami hicieron oficial a todos los miembros de su staff de instructores, que estarán bajo el mando del dirigente Clayton McCullough

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

JOHN DAVID MERCER / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami anunciaron de forma oficial a su cuerpo de instructores rumbo a la próxima temporada de las Grandes Ligas, todos bajo el mando del estratega Clayton McCullough, quien por segundo año de forma corrida tendrá la responsabilidad de guiar a los peces.

Luego de una campaña inicial con el equipo en la que ganó 79 juegos, McCullough trabajará de la mano con siete de los coaches con los que ya compartió en 2025: el instructor de bateo Pedro Guerrero, Blake Lalli (tercera base), Aaron Leanhardt (coordinador de campo), Brandon Mann (coach de bullpen), Daniel Moskos (coach de pitcheo) y Carson Vitale (coach de banca). Cada uno de ellos regresará en sus mismos roles del torneo anterior, mientras que Bryson Nakamura fue ascendido a estratega de liga mayor del combinado.

Por otro lado, los Marlins anunciaron la adición de otros cinco instructores a su staff: Blake Butler como coach de infield, Corbin Day y Chris Hess (asistentes del coach bateo), Craig Driver (coach de primera base e instructor de receptores) y Rob Marcello (asistente del coach de pitcheo).

Los Marlins no han realizado movimientos de impacto en su roster en lo que va de la actual temporada muerta de la gran carpa, pero han estado envueltos en varios rumores, en especial gracias a sus lanzadores Edward Cabrera y Sandy Alcántara, cuyos futuros con el combinado son inciertos.

Brazos para la parte final

De igual forma, Miami parece en urgencia de reforzar su cuerpo de relevistas y se reportó que estarían dispuestos a invertir en alguno de los principales brazos disponibles en el mercado de agencia libre; sin embargo, hasta la fecha, eso no ha ocurrido y la mayoría de los miembros del bullpen de mayor renombre ya han encontrado nuevos hogares.

Si los peces deciden cambiar a uno entre Cabrera y Alcántara, o incluso a los dos, es posible que en el paquete de regreso esté incluido algún relevista listo para aportar en el máximo escenario.

También se espera que Miami pueda reforzar su alineación con uno o dos bateadores.

La temporada 2026 de los Marlins subirá el telón el viernes 27 de marzo ante los Rockies de Colorado.

