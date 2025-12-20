sábado 20  de  diciembre 2025
Qué pueden esperar los Marlins de la apuesta por Christopher Morel

La última adquisición de Miami demuestra que buscan cambiar la cara ofensiva del equipo

El dominicano Christopher Morel llega a Miami para atender la inicial&nbsp; &nbsp; &nbsp;

El dominicano Christopher Morel llega a Miami para atender la inicial 

 

 

Por Pedro Felipe Hernández

Los Marlins de Miami han realizado una de las incorporaciones más llamativas de cara a la temporada 2026 al firmar por un año a Christopher Morel, un jugador conocido por su potencia y versatilidad, pero que ahora afronta el mayor desafío de su carrera: convertirse en el primera base titular de un equipo, una posición que nunca ha ocupado de manera regular en las Grandes Ligas.

Morel, de 26 años, llega a Miami tras pasar por Cachorros de Chicago y Rays de Tampa Bay, consolidándose como un bateador con poder probado. Su mejor campaña ofensiva fue en 2023, cuando conectó 26 jonrones, y los Marlins confían en que pueda aportar producción inmediata en el corazón del lineup. La expectativa interna es clara: que eleve su promedio ofensivo, reduzca los ponches y se acerque a una línea de 25 o más jonrones con una cifra sólida de carreras impulsadas.

El verdadero interrogante está en la defensa. Aunque Morel ha jugado en segunda base, tercera y campocorto, nunca ha sido primera base ni en MLB ni en ligas menores. Sin embargo, su historial defensivo sugiere que el cambio podría beneficiarlo: cuanto más cerca ha jugado del centro del infield, mejores han sido sus números, mientras que la distancia y el alcance han sido sus principales limitaciones. La primera base, más controlada y con menor exigencia de rango lateral, podría ayudarle a reducir errores.

Miami confía en que el proceso de adaptación sea más rápido gracias a la llegada del nuevo coach de infield, Blake Butler, un técnico con prestigio en el desarrollo defensivo. La pretemporada y el trabajo diario serán claves para que Morel gane confianza con los tiros, las recepciones y el posicionamiento.

Más allá de lo estrictamente deportivo, los Marlins también valoran el factor humano. Morel aporta experiencia a un vestuario joven y una historia de perseverancia: firmó como agente libre internacional en 2015, pasó seis años en ligas menores y debió reinventarse varias veces para mantenerse en MLB. Esa trayectoria puede servir de referencia y liderazgo para el núcleo emergente del equipo.

En resumen, la contratación de Christopher Morel es una apuesta de alto riesgo y potencial alto beneficio. Si responde con el bate y logra asentarse defensivamente en la primera base, los Marlins podrían haber encontrado una solución inesperada para una posición clave. Si no, el movimiento quedará como un experimento audaz en un equipo que busca crecer sin perder flexibilidad a corto plazo.

