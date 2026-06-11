Real Madrid hace oficial el regreso de José Mourinho

El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

MADRID.- El Real Madrid anunció este jueves de manera oficial la vuelta al banquillo merengue del portugués José Mourinho , que abandonó la entidad hace trece años y que ahora se une por tres temporadas, hasta 2029.

Su fichaje se daba por hecho desde hace días, después de que Florentino Pérez , que había anunciado ya que el técnico luso era su apuesta para el banquillo, fuera reelegido el domingo como presidente de la entidad blanca.

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"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada", dijo la entidad en su breve texto.

El de Setúbal vuelve al Real Madrid trece años después de abandonarlo casi por la puerta de atrás al término de la temporada 2012-2013 y tras pasos por el Chelsea, el Manchester United, el Tottenham, la Roma, el Fenerbahçe y el Benfica, al que se pagarán los 15 millones de euros (17,5 millones de dólares) de la cláusula.

El "Special One" había llegado a Madrid a mediados de 2010 de la mano de Pérez, que pagó entonces también su cláusula de rescisión, que era de 8 millones de euros (9,2 millones de dólares), al Inter de Milán.

El presidente del Real Madrid, ansioso entonces por lograr la décima Copa de Europa, recurría a un entrenador precedido por sus éxitos en Champions con Oporto (2004) e Inter (2010).

Firme con el vestuario

Más de una década después, Pérez vuelve a voltear sus ojos hacia un entrenador en aparente declive y sin grandes títulos recientes, buscando a alguien con fama de firme con el vestuario.

"Ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años", dijo el presidente merengue en una entrevista con La Sexta el 13 de mayo, repitiendo lo que dijo al anunciar su marcha en mayo de 2013.

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Sin embargo, su paso por el conjunto merengue se recuerda más por sus polémicas con el dominador Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi y su enfrentamiento con un tótem del madridismo como Iker Casillas, que por sus éxitos deportivos.

En sus tres años en el conjunto merengue, Mourinho sólo pudo ganar una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Ganó la Liga 2011-2012 de manera brillante, siendo el primer equipo en alcanzar el récord de los 100 puntos.

Sin Champions

Pero falló en el gran objetivo de lograr la Champions, que el Real Madrid perseguía desde 2002.

Sendas eliminaciones en semifinales en sus tres años al frente del equipo merengue acabaron con su sueño de convertirse en el primer entrenador en ganar tres Ligas de Campeones en tres países diferentes.

Tal vez la más dolorosa de esas derrotas fuera la de la temporada 2010-2011 frente al Barcelona, a la postre ganador del torneo continental.

Mourinho marcó una línea de enfrentamiento directo con los azulgranas no sólo sobre el césped, sino también en las salas de prensa o con gestos fuera de lugar.

En 2021, una década después, Mourinho reconocía en un libro que "no debería haber hecho lo que hice" cuando metió un dedo en el ojo al segundo entrenador del Barça, el fallecido Tito Vilanova, en una tangana en la vuelta de la Supercopa de España de 2011.

En aquella época, Casillas trató de poner paz con sus compañeros del Barcelona, Carles Puyol y Xavi Hernández, pensando, principalmente, en la selección española.

"Mourinho le ha hecho daño al fútbol español", afirmaba en 2013 en una entrevista con el diario El País, el excentrocampista del Barça y la Roja, Andrés Iniesta.

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El carácter opuesto entre Casillas y Mourinho acabó por pasarle factura al portero madridista, al que el técnico portugués no dudó en cuestionar en público.

Casillas acabó relegado a la suplencia en la última temporada de Mourinho de blanco, tras aprovechar una lesión del meta merengue, demostrando el control del portugués.

Un control que ahora deberá volver a imponer en el Real Madrid, para recuperar un vestuario cuyas salidas de tono han protagonizado el fin del último curso madridista.

FUENTE: AFP