Revelan los montos que se llevarán los ganadores del Abierto de Australia

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar el Abierto de Australia, el 26 de enero de 2025.

MELBOURNE.- Los participantes en el Abierto de Australia tendrán este año una dotación económica récord, después de que los organizadores anunciaran este martes un aumento del 16% del premio total, que asciende a 111,5 millones de dólares australianos (64 millones de euros, 75,08 millones de dólares).

Los campeones de individuales masculino y femenino del primer torneo de Grand Slam del año se embolsarán cada uno 4,15 millones de dólares australianos (2,38 millones de euros, 2,79 millones de dólares), lo que supone un incremento del 19% respecto a los 3,5 millones del año pasado.

Los jugadores derrotados en primera ronda recibirán 150.000 dólares australianos (85.000 euros, 99.710 dólares), mientras que quienes caigan en la primera ronda de la fase de clasificación percibirán 40.500 dólares australianos (23.000 euros, 26.980 dólares).

El director del torneo, Craig Tiley, señaló que esto refleja el compromiso de la Federación Australiana de Tenis de apoyar las carreras en todos los niveles, desde las promesas hasta los campeones de Grand Slam.

"Al aumentar en un 55% las dotaciones desde 2023 y mejorar las ventajas para los jugadores, garantizamos que el tenis profesional sea viable para todos los competidores", dijo.

"Al respaldar a los jugadores en todos los niveles, creamos canteras de talento más profundas y relatos más cautivadores para los aficionados", añadió.

El torneo comenzará en Melbourne Park el 18 de enero, con Jannik Sinner y Madison Keys defendiendo sus títulos.

Venus Williams cae en primera ronda

La veterana estadounidense Venus Williams cayó derrotada en tres sets por la polaca Magda Linette (6-4, 4-6, 6-2) este martes en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda.

La mayor de las hermanas Williams, antigua N.1 del mundo y ganadora de siete "Grandes", se prepara para hacer historia en el Abierto de Australia a sus 45 años.

Resultados del martes en primera ronda del torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda), torneo que se disputa sobre superficie dura:

Individual femenino - Primera ronda:

Elina Svitolina (UKR/N.1) derrotó a Varvara Gracheva (FRA) 6-3, 6-1

Katie Boulter (GBR) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3, 6-3

Ella Seidel (GER) a Monique Barry (NZL) 6-2, 6-1

Sonay Kartal (GBR) a Janice Tjen (INA/N.6) 6-1, 6-7 (4/7), 6-3

Magda Linette (POL/N.5) a Venus Williams (USA) 6-4, 4-6, 6-2

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Alycia Parks (USA) 6-2, 7-5

Petra Marcinko (CRO) a María Camila Osorio (COL) 6-4, 0-6, 7-6 (7/2)

Alexandra Eala (PHI/N.4) a Donna Vekic (CRO) 4-6, 6-4, 6-4

FUENTE: AFP