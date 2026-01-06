martes 6  de  enero 2026
TENIS

Revelan los montos que se llevarán los ganadores del Abierto de Australia

Los organizadores del Abierto de Australia anunciaron un aumento del 16% del premio total para los vencedores en las categorías femenina y masculina

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar el Abierto de Australia, el 26 de enero de 2025.

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar el Abierto de Australia, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Los participantes en el Abierto de Australia tendrán este año una dotación económica récord, después de que los organizadores anunciaran este martes un aumento del 16% del premio total, que asciende a 111,5 millones de dólares australianos (64 millones de euros, 75,08 millones de dólares).

Los campeones de individuales masculino y femenino del primer torneo de Grand Slam del año se embolsarán cada uno 4,15 millones de dólares australianos (2,38 millones de euros, 2,79 millones de dólares), lo que supone un incremento del 19% respecto a los 3,5 millones del año pasado.

Lee además
Carlos Alcaraz de España mira contra Joao Fonseca de Brasil durante el Miami Invitational en el parque LoanDepot el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida. 
Tenis

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami
El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.
Tenis

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ponen fin a una histórica relación tras conquistar la cima del tenis

Los jugadores derrotados en primera ronda recibirán 150.000 dólares australianos (85.000 euros, 99.710 dólares), mientras que quienes caigan en la primera ronda de la fase de clasificación percibirán 40.500 dólares australianos (23.000 euros, 26.980 dólares).

El director del torneo, Craig Tiley, señaló que esto refleja el compromiso de la Federación Australiana de Tenis de apoyar las carreras en todos los niveles, desde las promesas hasta los campeones de Grand Slam.

"Al aumentar en un 55% las dotaciones desde 2023 y mejorar las ventajas para los jugadores, garantizamos que el tenis profesional sea viable para todos los competidores", dijo.

"Al respaldar a los jugadores en todos los niveles, creamos canteras de talento más profundas y relatos más cautivadores para los aficionados", añadió.

El torneo comenzará en Melbourne Park el 18 de enero, con Jannik Sinner y Madison Keys defendiendo sus títulos.

Venus Williams cae en primera ronda

La veterana estadounidense Venus Williams cayó derrotada en tres sets por la polaca Magda Linette (6-4, 4-6, 6-2) este martes en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda.

La mayor de las hermanas Williams, antigua N.1 del mundo y ganadora de siete "Grandes", se prepara para hacer historia en el Abierto de Australia a sus 45 años.

Resultados del martes en primera ronda del torneo WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda), torneo que se disputa sobre superficie dura:

Individual femenino - Primera ronda:

Elina Svitolina (UKR/N.1) derrotó a Varvara Gracheva (FRA) 6-3, 6-1

Katie Boulter (GBR) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3, 6-3

Ella Seidel (GER) a Monique Barry (NZL) 6-2, 6-1

Sonay Kartal (GBR) a Janice Tjen (INA/N.6) 6-1, 6-7 (4/7), 6-3

Magda Linette (POL/N.5) a Venus Williams (USA) 6-4, 4-6, 6-2

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Alycia Parks (USA) 6-2, 7-5

Petra Marcinko (CRO) a María Camila Osorio (COL) 6-4, 0-6, 7-6 (7/2)

Alexandra Eala (PHI/N.4) a Donna Vekic (CRO) 4-6, 6-4, 6-4

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

De Miñaur se prepara físicamente para "molestar" a Sinner y Alcaraz

Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

Djokovic abandona el sindicato de tenistas del que es cofundador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 donde perdieron la vida militares cubanos.
CUBA

Treinta y dos muertos en Venezuela y una mentira que quedó grabada para el régimen cubano

Te puede interesar

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

Cuba publica la lista oficial de militares fallecidos durante captura de Maduro

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
PROTECCIÓN

Alcaldesa de Miami pide restitución del TPS a venezolanos tras derrocamiento de Maduro

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, nombrado como vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la NED. 
UN PUESTO CLAVE

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, es nombrado vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York