viernes 14  de  agosto 2026
DEPORTES

MLB regresa al "Campo de los Sueños" con un Schwarber demoledor

Los Filis arrasaron 7-1 a los Mellizos en un pequeño parque construido en Iowa, junto a los campos de maíz, en una nueva edición del "Field of Dreams" de la MLB

El toletero Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia en la MLB, recorre las bases tras conectar un jonrón, el 13 de agosto de 2026.

El toletero Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia en la MLB, recorre las bases tras conectar un jonrón, el 13 de agosto de 2026.

EMILEE CHINN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CHICAGO.- El escenario de la película "El Campo de los Sueños" (Field of Dreams) volvió a ser sede este jueves de un partido de las Grandes Ligas de béisbol, en el que Kyle Schwarber conectó dos jonrones para el triunfo de los Filis de Filadelfia.

Los Filis arrasaron 7-1 a los Mellizos de Minnesota en un pequeño parque construido en Dyersville (estado de Iowa), junto a los campos de maíz, donde se desarrolla el clásico "film" de 1989, protagonizado por Kevin Costner.

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Las Mayores ya habían celebrado dos partidos en este escenario. En 2021 los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Yanquis de Nueva York y en 2022 los Cachorros de Chicago a los Rojos de Cincinnati.

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Para la tercera edición se erigieron unas tribunas con capacidad para 8.000 espectadores a las afueras de Dyersville, una pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes.

El duelo no decepcionó y los aficionados disfrutaron de dos cañonazos de Schwarber directos a los maizales.

El líder de jonrones de las Grandes Ligas disparó un cuadrangular en la primera entrada y otro en la cuarta para llegar a 37 en la temporada.

Antes del juego, 26 miembros del Salón de la Fama, entre ellos el dominicano Adrián Beltré y el cubano Tany Pérez, emergieron de los campos en una dramatización de la escena más icónica de "El Campo de los Sueños".

Los Filis mejoraron su registro del curso a 65 victorias y 58 derrotas a poco más de seis semanas del final de la fase regular.

Shelton revalida su título en Montreal

En un duelo entre tenistas estadounidenses, Ben Shelton derrotó este jueves a Brandon Nakashima y revalidó el título en el Masters 1000 de Montreal.

Shelton, que no cedió un set en todo el torneo, superó en la final a Nakashima por 6-3 y 7-6 (7/4) para sumar su cuarto trofeo de este año.

El zurdo de Atlanta, pareja de la estrella del fútbol Trinity Rodman, aprovechó a la perfección las ausencias de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic para defender con éxito el mayor título de su carrera.

El estadounidense, de 23 años, ascenderá del décimo al sexto lugar de la ATP gracias a su victoria en la primera final entre estadounidenses de un Masters 1000 desde la que Andy Roddick ganó a Mardy Fish en 2003 en Cincinnati.

Antes de Shelton, sólo tres campeones habían defendido con éxito el trofeo en Canadá en este siglo: Andy Murray (2009-10), Djokovic (2011-12) y Rafael Nadal (2018-19).

FUENTE: AFP

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