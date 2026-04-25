Carson Beck, estrella de Miami, es elegido por Arizona Cardinals en el Draft NFL 2026

Carson Beck de los Miami Hurricanes (FL) lanza un pase durante el NFL Scouting Combine 2026 en el Lucas Oil Stadium el 28 de febrero de 2026 en Indianápolis, Indiana.

El mariscal de campo Carson Beck, quien brilló con la Universidad de Miami Hurricanes, fue seleccionado por los Arizona Cardinals con la pick global número 65 en la tercera ronda del Draft NFL 2026.

Beck se convirtió en el tercer quarterback elegido en esta edición del draft, detrás de Fernando Mendoza y Ty Simpson.

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Carson Beck brilló en Miami antes de dar el salto a la NFL

Tras pasar cuatro temporadas en Georgia Bulldogs, Beck jugó en 2025 con los Miami Hurricanes, donde tuvo una campaña sobresaliente.

El quarterback lideró a Miami hasta el partido por el campeonato nacional, lanzando para 3,813 yardas y 30 touchdowns, consolidándose como uno de los pasadores más destacados del fútbol universitario.

Su impacto fue inmediato, devolviendo protagonismo nacional al programa de Miami y elevando su valor rumbo al Draft NFL.

Arizona apuesta por Carson Beck como futuro quarterback

Los Arizona Cardinals buscan estabilidad a largo plazo en la posición tras separarse de Kyler Murray durante la temporada baja.

La franquicia también sumó a Gardner Minshew en la agencia libre, mientras que Jacoby Brissett sigue en el roster tras iniciar 12 partidos en 2025.

Sin embargo, la llegada de Beck refleja que Arizona piensa en el futuro y ve al exjugador de Miami como una opción de desarrollo con potencial para convertirse en titular.

Perfil de Carson Beck rumbo a la NFL

Los analistas destacan su experiencia: ganó 37 de 43 partidos como titular en el fútbol universitario y terminó su carrera con 88 touchdowns, 32 intercepciones y casi 70% de pases completos.

Su fortaleza principal está en leer defensas, progresar rutas y ejecutar desde la bolsa de protección. Aunque existen dudas sobre su profundidad de pase tras una lesión de codo sufrida en 2024, su temporada en Miami confirmó que tiene herramientas para competir en la NFL.

Miami sigue produciendo talento NFL

La selección de Carson Beck reafirma el resurgir de Miami Hurricanes como semillero de talento profesional. Tras llevar al equipo al juego por el título nacional, ahora Beck inicia una nueva etapa con Arizona buscando consolidarse en la liga.