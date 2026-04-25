sábado 25  de  abril 2026
Fútbol Americano

Carson Beck, estrella de Miami, es elegido por Arizona Cardinals en el Draft NFL 2026

Carson Beck, quarterback de Miami Hurricanes, fue seleccionado por Arizona Cardinals con el pick 65 del Draft NFL 2026 tras una gran temporada universitaria.

Carson Beck de los Miami Hurricanes (FL) lanza un pase durante el NFL Scouting Combine 2026 en el Lucas Oil Stadium el 28 de febrero de 2026 en Indianápolis, Indiana.&nbsp;

Carson Beck de los Miami Hurricanes (FL) lanza un pase durante el NFL Scouting Combine 2026 en el Lucas Oil Stadium el 28 de febrero de 2026 en Indianápolis, Indiana. 

Stacy Revere/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El mariscal de campo Carson Beck, quien brilló con la Universidad de Miami Hurricanes, fue seleccionado por los Arizona Cardinals con la pick global número 65 en la tercera ronda del Draft NFL 2026.

Beck se convirtió en el tercer quarterback elegido en esta edición del draft, detrás de Fernando Mendoza y Ty Simpson.

Lee además
El operativo denominado Wrong Turn se llevó a cabo el 22 y 23 de abril.
OPERATIVO ANTITRATA

Cae grupo de 15 hombres en Miami tras operativo encubierto por intento de explotación de menores
El jardinero Kyle Stowers, de los Miami Marlins, sonríe tras conectar un doble en un juego contra los Milwaukee Brewers, el 19 de abril de 2026. 
Béisbol

Regreso de Stowers brinda alivio para unos Marlins en necesidad

Carson Beck brilló en Miami antes de dar el salto a la NFL

Tras pasar cuatro temporadas en Georgia Bulldogs, Beck jugó en 2025 con los Miami Hurricanes, donde tuvo una campaña sobresaliente.

El quarterback lideró a Miami hasta el partido por el campeonato nacional, lanzando para 3,813 yardas y 30 touchdowns, consolidándose como uno de los pasadores más destacados del fútbol universitario.

Su impacto fue inmediato, devolviendo protagonismo nacional al programa de Miami y elevando su valor rumbo al Draft NFL.

Arizona apuesta por Carson Beck como futuro quarterback

Los Arizona Cardinals buscan estabilidad a largo plazo en la posición tras separarse de Kyler Murray durante la temporada baja.

La franquicia también sumó a Gardner Minshew en la agencia libre, mientras que Jacoby Brissett sigue en el roster tras iniciar 12 partidos en 2025.

Sin embargo, la llegada de Beck refleja que Arizona piensa en el futuro y ve al exjugador de Miami como una opción de desarrollo con potencial para convertirse en titular.

Perfil de Carson Beck rumbo a la NFL

Los analistas destacan su experiencia: ganó 37 de 43 partidos como titular en el fútbol universitario y terminó su carrera con 88 touchdowns, 32 intercepciones y casi 70% de pases completos.

Su fortaleza principal está en leer defensas, progresar rutas y ejecutar desde la bolsa de protección. Aunque existen dudas sobre su profundidad de pase tras una lesión de codo sufrida en 2024, su temporada en Miami confirmó que tiene herramientas para competir en la NFL.

Miami sigue produciendo talento NFL

La selección de Carson Beck reafirma el resurgir de Miami Hurricanes como semillero de talento profesional. Tras llevar al equipo al juego por el título nacional, ahora Beck inicia una nueva etapa con Arizona buscando consolidarse en la liga.

Temas
Te puede interesar

FIU convoca en Miami a líderes del hemisferio para hacer frente al crimen transnacional, la ciberseguridad y la influencia de China y Rusia en las Américas

La Esquinita de Reme

Alcaldes de las Américas exponen en Miami cómo gestionan sus ciudades entre inversión, planificación y presión política

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
JUSTICIA

Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores queda a cargo de abogados públicos

El portaaviones más grande y poderoso del planeta, el USS Gerald Ford
LA CASA BLANCA

No es sólo Irán, EEUU construye un Nuevo Orden Mundial

El fiscal general interino Todd Blanche.
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para la ejecución de los "criminales más peligrosos"

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DECIDEN

Miami-Dade aprueba construcción de 524 viviendas en antiguo campo de golf en Calusa tras años de polémica

Imagen referencial. 
Comentario

Acabemos con el castrismo para derrotar al Irán islámico

Te puede interesar

El operativo denominado Wrong Turn se llevó a cabo el 22 y 23 de abril.
OPERATIVO ANTITRATA

Cae grupo de 15 hombres en Miami tras operativo encubierto por intento de explotación de menores

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Eric Swalwell, exrepresentante demócrata en Washington y excandidato favorito de la izquierda para gobernador en California
POLíTICA

Nuevos escándalos sacuden una vez más al Partido Demócrata

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
PROCESO

Defensa privada de Maduro y Flores garantiza continuidad del proceso judicial, explican expertos

Migrantes de países como Turquía, Jordania, Guatemala, Nicaragua, China e India, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos por Jacumba Hot Springs, California, esperan ser atendidos por agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza.
¿Batalla en el Supremo?

Corte federal bloquea orden de Trump que veta a migrantes irregulares solicitar asilo en la frontera

El fiscal general interino Todd Blanche.
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para la ejecución de los "criminales más peligrosos"