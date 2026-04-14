Nuevo juicio por la muerte de Maradona: el caso se reabre tras el escándalo que anuló el proceso anterior

La gente recorre la exposición "Diego Eterno", un viaje inmersivo a través de la vida del astro del fútbol argentino Diego Maradona, en La Rural de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2024.

El caso por la muerte de Diego Maradona vuelve a sacudir a Argentina . Este martes comenzó un nuevo juicio en San Isidro para determinar la responsabilidad del equipo médico en el fallecimiento del ídolo, ocurrido en 2020.

El tribunal deberá analizar si hubo negligencia médica en los cuidados del exfutbolista durante sus últimos días. En la sala estuvieron presentes sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, junto a su expareja Verónica Ojeda.

La audiencia inicial también incluyó un debate sobre la transmisión en vivo del juicio, un tema sensible que solo está permitido en momentos específicos del proceso.

El escándalo que anuló el primer juicio

Este nuevo juicio llega tras la anulación del proceso anterior, que quedó invalidado en 2025 debido a un escándalo judicial.

Una de las juezas fue apartada luego de revelarse su participación en la producción clandestina de un documental relacionado con el caso, lo que comprometió la imparcialidad del tribunal.

Este hecho generó fuertes críticas y obligó a reiniciar todo el proceso judicial desde cero, retrasando la búsqueda de justicia para una de las figuras más grandes del fútbol mundial.

Un caso que conmueve al fútbol y a Argentina

La muerte de Maradona no solo impactó al deporte, sino a toda la sociedad argentina. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, su legado sigue vigente mientras la justicia intenta esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.