Ohtani puede salirse de su contrato con los Dodgers bajo esta condición

El astro japonés, quien será presentado oficialmente por los Dodgers este jueves en una conferencia de prensa, tendría autorización para poner fin a su contrato si Mark Walter no continúa como dueño controlador o Andrew Friedman deja el cargo de presidente de operaciones deportivas, dijo a The Associated Press la fuente, que solicitó permanecer anónima dado que los términos del convenio no se han revelado.