lunes 13  de  octubre 2025
TENIS

Organizadores del Masters 1000 de París confían en la participación de Sinner y Alcaraz

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, las dos mejores raquetas del mundo, han lidiado con problemas físicos en tiempos recientes

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Los organizadores del Masters 1000 de París, del 27 de octubre al 2 de noviembre, están "confiados" en que el N.1 mundial, Carlos Alcaraz, y el N.2, Jannik Sinner, participen, afirmó a la AFP el director del torneo Cédric Pioline.

"Los mil puntos ATP entregados al ganador van a pesar" en la lucha entre el español y el italiano por terminar la temporada en lo más alto del ránking, aseguró Pioline el jueves en una entrevista.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante la final del US Open 2025 en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.
TENIS

Alcaraz asegura que "tengo que estar preparado" para el cambio de Sinner
El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante la final del US Open 2025 en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.
TENIS

Carlos Alcaraz vence a Casper Ruud y accede a la final en Tokio

"Naturalmente, todos los jugadores están físicamente cansados porque es el final de la temporada", reconoció.

Lesionado en su tobillo izquierdo a finales de septiembre durante su victoria en el ATP 500 de Tokio, Alcaraz decidió no participar en el Masters 1000 de Shanghái.

Sinner sí participó, pero tuvo que abandonar en tercera ronda del torneo chino, que ha estado marcado este año por un calor y una humedad asfixiantes.

Con las Finales ATP programadas en Turín del 9 al 16 de noviembre, y la fase final de la Copa Davis del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, el calendario de cierre de temporada está "cargado, está claro, pero confiamos", insistió Pioline.

Por el momento, los únicos jugadores que se han retirado del Masters 1000 de París son el británico Jack Draper y el estadounidense Frances Tiafoe, aseguró el director del torneo.

Tras sufrir a lo largo del torneo de Shanghái, la participación del serbio Novak Djokovic en París todavía sigue en duda.

Después de 40 años celebrándose en Bercy, al este de la capital, el último Masters 1000 de la temporada se celebrará por primera vez este año en el noroeste parisino, en La Defense Arena, con una pista central con capacidad para 17.500 personas.

La segunda pista más grande del mundo

"Será la segunda pista más grande del mundo entre los torneos permanentes, sólo por detrás de la central del US Open", destaca el extenista ganador de cinco torneos y que llegó a ser N.5 del ránking ATP en el año 2000.

Pioline informó también que la cantidad destinada a premios crece un 3% con respecto al año pasado (6,13 millones de euros; 7,12 millones de dólares), con un premio para el vencedor del torneo de 946.610 euros (casi 1,1 millones de dólares).

Esto coincide con la ofensiva judicial lanzada hace semanas por un sindicato de jugadores profesionales, que reprochaban que la ATP les "explotaba financieramente".

Embed

"No estoy seguro" de que los jugadores que se unieron a la denuncia del sindicato PTPA, cofundado por Djokovic y el canadiense Vasek Pospisil, "tengan una comprensión precisa y lo suficientemente avanzada sobre cómo funciona el ecosistema", valoró Pioline.

"No tengo las cifras ahora mismo, pero la evolución desde hace 15 o 20 años es fenomenal, ya sea en el cuadro final o en clasificaciones. Al nivel de la ATP es exactamente la misma dinámica: se distribuye mucho más dinero, se han puesto en marcha protecciones, especialmente para jugadores lesionados, y tienen ingresos garantizados según ciertos criterios", argumentó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Carlos Alcaraz conquista el ATP 500 de Tokio, su octavo título del 2025

Sinner sigue tras la pista de Alcaraz y se corona en Pekín

Sinner sufre imprevisto en su lucha por regresar a la cima del ránking de la ATP

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio

El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

Myrka Dellanos en la Alfombra Roja de la gala St. Jude Childrens Research Hospital. 
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos rompe el silencio tras salida de Telemundo

La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
Política

Los vagazos y bagazos de la izquierda sobre el premio Nobel a María Corina Machado

El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia

Te puede interesar

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio

Por Carlos Armando Cabrera
El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
POR LA DEMOCRACIA

Otorgan desde Miami reconocimiento a María Corina Machado tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh en la ciudad turística del Mar Rojo en Egipto, Sharm el-Sheikh, el 13 de octubre de 2025.
Fin de la guerra

La firma del acuerdo sobre Gaza sella la primera fase del ambicioso plan de paz de Trump en Medio Oriente

El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia