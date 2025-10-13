Alcaraz se afianza en la cima del ránking, que abre sus puertas para el sorpresivo Vacherot

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.

PARÍS.- Pese a no haber jugado en Shanghái para poder descansar, Carlos Alcaraz se aprovechó de la temprana eliminación de Jannik Sinner para afianzarse en la cima de la ATP , en una clasificación en la que el monegasco Valentin Vacherot ascendió 164 puestos tras ganar en el Masters 1000 chino.

Sinner defendía título en Shanghái, por lo que su derrota en tercera ronda se tradujo en la pérdida de 950 puntos, para distanciarse del español a 1.340 unidades.

El gran cambio en esta última clasificación es el salto que dan los dos finalistas de Shanghái.

Vacherot, que el domingo se convirtió en el tenista con ránking más bajo en ganar un Master 1000 (los torneos de mayor importancia tras los Grand Slams), pasa del puesto 204 al 40 después de conquistar el primer título de su hasta ahora modesta carrera.

El francés Arthur Rinderknech, que curiosamente es primo hermano del monegasco, avanzó 26 posiciones para colocarse en el puesto 28.

Para ambos es, hasta ahora, la mejor clasificación que han ocupado en el ránking ATP.

Clasificación ATP al 13 de octubre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.340 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000

3. Alexander Zverev (GER) 5.930

4. Taylor Fritz (USA) 4.645

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 4.100

7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.645 (+1)

9. Jack Draper (GBR) 3.590 (-1)

10. Karen Khachanov (RUS) 3.190

11. Holger Rune (DEN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.945

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.905

14. Daniil Medvedev (RUS) 2.610 (+4)

15. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (-1)

16. Alexander Bublik (KAZ) 2.430 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+2)

18. Tommy Paul (USA) 2.360 (-3)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.265 (-3)

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.260

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135

42. Jaume Munar (ESP) 1.208 (-1)

44. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)

45. Joao Fonseca (BRA) 1.129 (-2)

50. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.053 (-5)

57. Roberto Bautista (ESP) 960 (-1)

63. Tomás Etcheverry (ARG) 880 (-5)

68. Francisco Comesaña (ARG) 867 (-6)

73. Alejandro Tabilo (CHI) 826 (+1)

85. Mariano Navone (ARG) 730 (+1)

87. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 727

89. Pedro Martínez (ESP) 718 (-16)

100. Thiago Agustín Tirante 645 (-3)

