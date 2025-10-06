Sinner sufre imprevisto en su lucha por regresar a la cima del ránking de la ATP

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025.

SHANGHÁI.- El tenista italiano Jannik Sinner , defensor del título en el Masters 1000 de Shanghái , se retiró lesionado de la presente edición este domingo, durante su partido contra el neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).

La ATP precisó en su página web que el abandono se debió a calambres en su muslo derecho.

Sinner se lesionó en una carrera lateral, queriendo ir a buscar una pelota al final del segundo set, que perdió 7-5, luego de haber ganado el primero en el tie-break (7/3).

Después de ir varios minutos a los vestuarios, volvió al partido, pero cojeando cada vez más, decidido a abandonar en el quinto juego del tercer set.

Su abandono, tras la baja en el último minuto del español Carlos Alcaraz, también lesionado justo antes del inicio del torneo, deja el cuadro sin el N.1 y N.2 del mundo.

Zverev también se despidió

Al día siguiente de la retirada de Sinner y con un Alcaraz ausente, el Masters 1000 de Shanghái se quedó este lunes sin el tercer jugador mundial, el alemán Alexander Zverev, derrotado en tercera ronda por el francés Arthur Rinderknech (N.54) por 4-6, 6-3 y 6-2.

Tras romper el servicio de su rival en el tercer juego del partido, Zverev mantuvo la ventaja para ganar el primer set y parecía tener el partido bajo control en una pista que parece un horno y que tantos problemas físicos está provocando en los tenistas.

Fue el caso el domingo de Sinner, el N.2 del mundo, que tuvo que retirarse, casi sin poder caminar, por las rampas en la pierna derecha provocadas por el excesivo calor en la ciudad china.

Todo cambió al inicio del segundo set: el alemán perdió efectividad con su servicio y tras conceder el break en el cuarto juego ya no fue capaz de reaccionar, perdiendo los dos sets y, por consiguiente, el partido.

Con la derrota de Zverev, ya solo quedan tres Top 10 en el cuadro del torneo chino: Novak Djokovic, Alex de Miñaur y Lorenzo Mussetti.

La tercera ronda se cierra este lunes con el enfrentamiento entre el ruso Daniil Medvedev y el español Alejandro Davidovich.

