Oscar Piastri lideró los libres 2 del GP de Japón 2026 y McLaren ilusiona en Suzuka

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, entra en boxes durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka, en la prefectura de Mie, el 27 de marzo de 2026.

Oscar Piastri volvió a sonreír en la Fórmula 1 2026 . El piloto australiano de McLaren marcó el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón , tercera parada del calendario, y dejó señales positivas en el emblemático circuito de Suzuka .

Piastri, que aún no ha podido completar una sola vuelta en carrera durante las dos primeras citas del campeonato en Australia y China, encontró un respiro en territorio japonés al detener el cronómetro en 1:30.133 durante los Libres 2 de este viernes.

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Piastri se impuso a Antonelli y Russell en Suzuka

El joven australiano, considerado uno de los grandes candidatos a pelear por el título junto a su compañero Lando Norris, mostró un ritmo sólido en uno de los trazados más exigentes del Mundial.

Detrás de él terminó el italiano Kimi Antonelli, una de las grandes revelaciones del inicio de temporada, a apenas 92 milésimas, mientras que el británico George Russell cerró el top 3 a 205 milésimas.

Norris, vigente campeón del mundo, firmó el cuarto mejor tiempo, aunque quedó a más de medio segundo de su compañero, en una jornada en la que McLaren dejó muy buenas sensaciones.

“Fue un buen día, sentimos que hicimos buenos progresos, la sensación es positiva. Recogimos datos valiosos que nos dejan en una posición sólida”, explicó Piastri tras la sesión.

McLaren recupera confianza tras un inicio complicado

El arranque de campaña no había sido sencillo para Piastri, quien todavía no ha podido estrenarse en carrera en este Mundial de Fórmula 1 2026. Sin embargo, en Suzuka mostró una versión mucho más competitiva y confirmó que McLaren puede pelear seriamente en Japón.

El jefe del equipo, Andrea Stella, destacó la respuesta mental del piloto australiano tras un comienzo frustrante.

“Este inicio de temporada le ha permitido a Oscar poner a prueba su madurez, su fortaleza y su capacidad para encajar las dificultades”, señaló el director de McLaren.

Incluso Russell, uno de los referentes de Mercedes en este arranque de año, admitió que el nivel de McLaren fue llamativo.

“Creo que Lando ha tenido un día complicado, pero Oscar ha estado bastante fino desde la primera vuelta que dio esta mañana al salir a pista”, comentó el británico.

Ferrari sigue al acecho en el GP de Japón

Por detrás de McLaren y Mercedes, Ferrari volvió a mostrarse competitivo. El monegasco Charles Leclerc terminó en la quinta posición, mientras que el británico Lewis Hamilton fue sexto, manteniéndose cerca de la pelea principal.

La escudería italiana sigue sumando consistencia en este inicio de campeonato y se mantiene al acecho de los equipos que, por ahora, marcan el ritmo en Suzuka.

Verstappen no despega y Sainz queda fuera del top 10

Uno de los nombres que sigue sin encontrar respuestas es el de Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo finalizó décimo con su Red Bull, lejos de los registros de punta y todavía sin mostrar la contundencia habitual de temporadas anteriores.

Más atrás, el español Carlos Sainz, ahora con Williams, concluyó la sesión en la 13ª posición, mientras que Fernando Alonso, recientemente convertido en padre, fue 19º con Aston Martin.

El mexicano Sergio Pérez, al volante de Cadillac, terminó 20º, justo detrás del español.

Hülkenberg sorprende con Audi; Colapinto y Bortoleto también suman kilómetros

Otra de las notas destacadas del día fue el rendimiento del alemán Nico Hülkenberg, quien colocó al nuevo Audi en la séptima posición, una señal positiva para una escudería que todavía busca consolidarse en la parrilla.

También vieron acción los sudamericanos Franco Colapinto, que terminó 17º con Alpine, y el brasileño Gabriel Bortoleto, 16º con Audi.

Cuándo es la clasificación del GP de Japón 2026

La actividad del Gran Premio de Japón 2026 continuará este sábado con la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación:

Libres 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Suzuka promete una batalla cerrada entre McLaren, Mercedes y Ferrari, con Piastri como uno de los grandes protagonistas del fin de semana.