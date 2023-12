Padre de Ronald Acuña Jr. amenaza a lanzador rival en la liga venezolana

Tras culminado el duelo, Rodríguez publicó una discusión que sostuvo con el padre de Acuña, que también lleva el mismo nombre, a través de su cuenta en Instagram. En los mensajes, que incluyeron varios audios, se puede escuchar al exjugador amenazando al lanzador.

"Después no estén llorando cuando anden en grupo. Ojalá que te consigamos por ahí para darte dos golpes, y si quieres le pones la nota de voz a Henderson Álvarez, que lanza el miércoles", señaló Acuña padre. "Si le pegan un pelotazo a Maikel, nos vamos a matar todos contra todos, porque él también es hijo mío".

Duelos en Valencia para miércoles y sábado:

Ambos equipos se volverán a ver las caras este miércoles en Valencia y una vez más el sábado, cuando se tiene previsto que Rodríguez vuelva a asumir la responsabilidad de abrir por los navieros.

"Creo que no me hace falta recordarles que esta clase de situaciones en el terreno de juego pueden suceder. Quiero aclarar que en todos mis años de carrera jamás había tenido algún problema con el familiar de un pelotero", aseguró Rodríguez en su publicación. "Si algo le sucede a mi familia, a un jugador del Magallanes o a mí, responsabilizo a Ronald Acuña padre. No dudaré en tomar acciones legales de ser necesario", agregó.