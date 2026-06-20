sábado 20  de  junio 2026
Fútbol

Paraguay sobrevive a pesar de perder a su estrella Miguel Almirón

Paraguay resistió toda la segunda mitad con un jugador menos y derrotó 1-0 a Turquía, resultado que mantiene vivas sus opciones

El árbitro Ivan Barton le muestra la tarjeta roja a Miguel Almirón #10 de Paraguay por taparse la boca mientras hablaba con otro jugador durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay

El árbitro Ivan Barton le muestra la tarjeta roja a Miguel Almirón #10 de Paraguay por taparse la boca mientras hablaba con otro jugador durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Paraguay protagonizó una de las actuaciones más heroicas de la Copa Mundial 2026 al imponerse por 1-0 a Turquía pese a disputar toda la segunda mitad con un hombre menos, un resultado que mantiene intactas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro golpeó desde el inicio gracias a un tanto de Matías Galarza en el minuto 2, una ventaja que terminó siendo suficiente para sumar tres puntos de enorme valor en el Grupo D.

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La victoria paraguaya también tuvo consecuencias importantes en la clasificación. Turquía quedó eliminada matemáticamente del torneo, mientras que Estados Unidos aseguró el primer lugar de la zona tras su triunfo previo por 2-0 frente a Australia.

El partido disputado en Santa Clara quedó marcado por la expulsión de Miguel Almirón justo antes del descanso. El mediocampista paraguayo se convirtió en el primer jugador expulsado bajo la denominada “Ley Vinícius”, una nueva normativa implementada por la FIFA para este Mundial.

Almirón vio la tarjeta roja en el tiempo añadido de la primera parte después de que el árbitro salvadoreño Iván Barton revisara una acción alertada por el VAR. El futbolista habló con un rival mientras se cubría la boca, un gesto que desde este torneo puede ser sancionado con expulsión.

La medida fue introducida por la FIFA para combatir posibles insultos o expresiones inapropiadas en el terreno de juego, especialmente tras varios incidentes de alto perfil registrados durante la temporada europea.

Con superioridad numérica durante toda la segunda mitad, Turquía tomó el control del balón y presionó constantemente sobre el arco defendido por Orlando Gill. Sin embargo, la defensa paraguaya resistió cada ataque y logró conservar una ventaja que parecía cada vez más frágil con el paso de los minutos.

El equipo otomano, que llegó al Mundial con grandes expectativas y figuras como Arda Güler, no encontró la fórmula para romper el muro guaraní y terminó consumando una eliminación inesperada.

Paraguay llegará con opciones de clasificación a la última jornada. Una victoria frente a Australia le garantizará el pase a los dieciseisavos de final. El empate, en cambio, no le permitiría superar a los australianos debido a la diferencia de goles, aunque todavía podría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros dependiendo de otros resultados.

La selección sudamericana dio una muestra de carácter, sacrificio y disciplina táctica para mantenerse con vida en la cita mundialista y afrontar con esperanza su último compromiso de la fase de grupos.

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