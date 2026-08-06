viernes 7  de  agosto 2026
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Estrella de la selección de España da el "sí" para que su club negocie con el Barcelona

El centrocampista Rodri, Balón de Oro con España en el Mundial de 2026 y figura del Manchester City, podría estar próximo a cambiar de club rumbo a Barcelona

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, controla el balón en un partido, el 2 de noviembre de 2025.

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, controla el balón en un partido, el 2 de noviembre de 2025.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El centrocampista Rodri, elegido mejor jugador del Mundial 2026 ganado en julio por España, dio el "sí" al Barcelona "para abrir una negociación con el Manchester City" para su traspaso, señaló este jueves a la AFP una fuente del club azulgrana.

Rodri, de 30 años y Balón de Oro 2024, termina contrato con el Manchester City la próxima temporada. En los últimos días los medios han publicado el interés del Real Madrid por ficharlo.

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"Podemos decir que el Barça está hoy más cerca que ayer de poder plantearse este fichaje. ¿Significa eso que se vaya a hacer? No. No hay ninguna garantía", señaló la fuente del club catalán a la AFP.

"Lo que ha cambiado respecto a ayer, e incluso respecto a esta misma mañana, es que ahora contamos con el sí del jugador para abrir una negociación con el Manchester City", añadió.

El centrocampista espa&ntilde;ol Rodri, n&uacute;mero 16, levanta el trofeo junto a sus compa&ntilde;eros tras ganar la final del Mundial de F&uacute;tbol de 2026 entre Espa&ntilde;a y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026.

El centrocampista español Rodri, número 16, levanta el trofeo junto a sus compañeros tras ganar la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026.

"A partir de aquí, la operación puede salir adelante o no, pero esa es la novedad y el cambio sustancial respecto a la situación anterior", concluyó.

Tras recibir la Copa del Mundo como capitán de España el 19 de julio en Nueva Jersey, Rodri fue "intervenido con éxito de una cirugía menor de espalda", señaló el City.

El talentoso mediocampista necesitará "un breve período de rehabilitación", afirmó el club inglés.

Formado en el Villarreal, donde dio sus primeros pasos como profesional (2015-2018), Rodri pasó una temporada en el Atlético de Madrid antes de fichar por el City en 2019.

Con Pep Guardiola en el banquillo se convirtió en una pieza clave del centro del campo. Alcanzó su cenit en 2024 cuando recibió el Balón de Oro tras proclamarse campeón europeo con España, un año después de conquistar la Champions con los Citizens.

Una grave lesión de rodilla lastró desde entonces su carrera hasta el Mundial, donde resurgió como la llave maestra del campeón y fue elegido el mejor jugador del torneo.

Kompany confía en sus nuevos fichajes

El DT del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo el jueves que será "realmente difícil" mejorar el rendimiento de la temporada pasada, pero se mostró esperanzado en que los nuevos fichajes puedan impulsar al gigante alemán hacia su primer título de Champions desde 2020.

El conjunto bávaro logró el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania la temporada pasada, pero quedó fuera de la máxima competición europea en semifinales ante el eventual campeón, el París Saint-Germain.

La emocionante derrota por un global de 6-5 prolongó la espera de gloria continental en el club más rico y laureado de Alemania, donde el éxito a nivel doméstico suele darse por sentado.

"Ahora mismo diré que nuestro objetivo es ganar la Champions League", aseguró Kompany ante los periodistas en Hong Kong antes del amistoso del viernes contra el Aston Villa inglés.

"Durante la temporada, les diré que tenemos que centrarnos en el siguiente partido, porque no se puede ganar la Champions League en septiembre, no se puede ganar en octubre", agregó.

FUENTE: AFP

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