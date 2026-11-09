Infantino tiene asegurada su reelección como presidente de la FIFA, según la AFC

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial.

El vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Hachem Haidar, aseguró que Gianni Infantino cuenta con el respaldo necesario para continuar al frente de la FIFA, de cara a las elecciones del 18 de marzo de 2027.

Haidar, también presidente de la Federación Libanesa de Fútbol, manifestó públicamente su apoyo al dirigente italo-suizo y consideró que sus posibilidades de reelección están garantizadas.

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Infantino, quien dirige el máximo organismo del fútbol mundial desde 2016, parte como favorito pese a las críticas recibidas por su fallido proyecto de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Hasta ahora, dos candidatos han anunciado su intención de desafiarlo: el japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, y el exdefensa suizo Ramón Vega.

Sin embargo, Haidar considera que será difícil que alguno pueda competir con Infantino, debido a la capacidad del actual presidente para mantener relaciones con las distintas regiones del mundo.

El respaldo de la AFC, expresado el pasado mes, refuerza la posición del dirigente de 56 años, quien asegura contar con el apoyo de la gran mayoría de las asociaciones miembro.