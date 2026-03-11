Poder de Pasquantino hace historia, clasifica a Italia y elimina a México del Clásico Mundial de Béisbol

El primera base de Italia, Vinnie Pasquantino, celebra tras conectar su tercer jonrón en el juego contra México en el Clásico Mundial de Béisbol

HOUSTON.- Vinni Pasquantino no había dado un solo hit en los primeros tres jugos de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, pero hoy recordó porqué es el capitán de la selección con tres jonrones para que los europeos vencieran a México 9-1 y se clasificaran como líderes del Grupo B.

La buena actuación del inicialista respaldó desde temprano la excelsa labor del abridor Aaron Nola, que transitó cinco entradas sin permitir carreras. Dio un boleto y retiró a cinco por la vía del ponche.



Italia, que accede a los cuartos de final por segunda ocasión consecutiva, ahora deberá medirse contra Puerto Rico en Houston. En tanto que EEUU, segundo con la victoria de los italianos, se verá con Canadá, también en la ciudad espacial.

El inicialista de los italiano inauguró la pizarra en el segundo episodio cuando sacó la bola de las dimensiones de juego del Daikin Park, en Houston, por el jardín derecho ante un cutter del abridor mexicano Javier Assad.

Jon Berti también la sacó dos entradas más tarde en solitario ante Assad.

Italia sumó tres más en el quinto y el poder de Vinnie volvió a aparecer con otro cuadrangular solitario en el sexto inning.

Con la pizarra 7-1, tras una más de la azurra en el séptimo y el descuento azteca en la misma entrada, los reflectores volvieron sobre Pasquantino cuando la sacó por tercera vez en el encuentro. Esta vez ante un slider de Robert García.

Los tres batazos del primera base de Italia se fueron por el mismo sector del parque de Houston.