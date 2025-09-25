McLaren y sus problemas en boxes: ¿saboteo a Lando Norris o simple ineptitud?

El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

En las últimas carreras de la Fórmula 1 2025, Lando Norris ha sido víctima de paradas en boxes lentas, lo que ha despertado rumores de sabotaje por parte de McLaren . Sin embargo, los datos muestran que la situación está más relacionada con la ineficiencia del equipo de mecánicos que con un plan malintencionado.

Desde Silverstone, los pit stops de Norris han promediado 3.8 segundos, mientras que los de su compañero Oscar Piastri se sitúan en 2.62 segundos. A simple vista, la diferencia parece alarmante. Pero al analizar la temporada completa, las estadísticas cuentan otra historia:

Promedio de paradas en boxes 2025

Lando Norris: 3.06 s

Oscar Piastri: 2.88 s

McLaren: 2.97 s

Mediana de paradas en boxes 2025

Lando Norris: 2.71 s

Oscar Piastri: 2.90 s

McLaren: 2.75 s

Lando Norris (8) El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025. ANNA SZILAGYI / POOL / AFP

Esto demuestra que, en general, Norris no ha recibido un trato peor que su compañero, y que el problema no radica en él, sino en la consistencia del equipo de boxes.

McLaren frente a la competencia

Si bien McLaren ha logrado tres de las paradas más rápidas de la temporada, la realidad es que su rendimiento promedio los coloca más cerca del pelotón medio que de los líderes.

Ranking de tiempos promedio de pit stop 2025 (sin sanciones ni cambios de alerón)

1. Ferrari – 2.42 s

2. Racing Bulls – 2.58 s

3. Red Bull – 2.72 s

4. Mercedes – 2.77 s

5. Sauber – 2.88 s

6. McLaren – 2.97 s

7. Williams – 3.02 s

8. Alpine – 3.21 s

9. Aston Martin – 3.25 s

10. Haas – 3.65 s

Con una mediana de 2.75 segundos, McLaren está lejos de Ferrari (2.31 s) y Red Bull (2.42 s), quienes dominan en consistencia y velocidad en boxes.

El verdadero problema de McLaren

El equipo de Woking ha podido disimular esta debilidad gracias al gran ritmo de su monoplaza, pero los errores recientes —como la parada en Monza, que desató polémicas por órdenes de equipo, y la de Bakú, que le costó posiciones a Norris— han puesto el foco sobre una carencia que no se puede ignorar: la falta de regularidad en sus mecánicos.

En conclusión, no hay pruebas de sabotaje a Norris. El verdadero desafío de McLaren está en mejorar la consistencia de sus pit stops para estar al nivel de los mejores equipos de la parrilla.