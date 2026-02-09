lunes 9  de  febrero 2026
Piratas de Pittsburgh se refuerzan con el dominicano Marcell Ozuna

Los Piratas de Pittsburgh acuerdan con Marcell Ozuna un contrato de un año y 12 millones de dólares con opción para 2027, reforzando su ofensiva de cara a la próxima temporada de MLB

Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta celebra tras batear un jonrón solitario en el juego ante los Medias Rojas de Boston, el miércoles 8 de mayo del 2024.&nbsp;

Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution vía AP
Marcell Ozuna #20 de los Bravos de Atlanta conecta un sencillo contra los Piratas de Pittsburgh en la segunda entrada en el Truist Park el 26 de septiembre de 2025 en Atlanta, Georgia.&nbsp;

Brett Davis/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Piratas de Pittsburgh siguen activos en el mercado y alcanzaron un acuerdo con el bateador designado dominicano Marcell Ozuna por un año y 12 millones de dólares, con una opción mutua para la temporada 2027, según informó Jeff Passan de ESPN.

De acuerdo con el reporte, Ozuna percibirá 10,5 millones de dólares en 2026, mientras que la opción para 2027 está valorada en 16 millones, incluyendo un buyout de 1,5 millones.

Un movimiento clave en un offseason poco habitual

La incorporación del veterano slugger confirma un agresivo offseason por parte de Pittsburgh, una estrategia poco común en la franquicia en años recientes. Previamente, el club firmó al inicialista All-Star Ryan O'Hearn y adquirió vía cambio al segunda base All-Star Brandon Lowe, con el objetivo de incrementar el respaldo ofensivo a su rotación abridora.

Esa rotación está encabezada por el actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, una de las grandes figuras jóvenes de las Grandes Ligas.

Producción reciente y poder comprobado

En la temporada 2025 con los Atlanta Braves, Ozuna conectó 21 jonrones, impulsó 68 carreras y registró un OPS de .756 en 145 encuentros. Apenas un año antes, finalizó cuarto en la votación al MVP de la Liga Nacional tras una campaña estelar en 2024, en la que disparó 39 cuadrangulares, remolcó 104 carreras, tuvo un wRC+ de 154 y acumuló 4.7 fWAR.

A sus 35 años, Ozuna pasó las últimas seis temporadas con Atlanta, dejando una sólida línea ofensiva de .265/.347/.489, con 148 jonrones y 410 RBIs en 683 partidos. Desde 2022, solo ocho peloteros en MLB han conectado más cuadrangulares que el dominicano.

Pittsburgh apuesta al presente

Con la llegada de Marcell Ozuna, los Pirates envían un mensaje claro: competir ahora. La combinación de poder veterano, refuerzos All-Star y un cuerpo de lanzadores liderado por Skenes coloca a Pittsburgh como uno de los equipos más interesantes a seguir en la próxima temporada.

