martes 26  de  agosto 2025
Exjugador del Real Madrid consigue nueva casa en Alemania

El lateral derecho Lucas Vázquez, que jugó hasta hace algunas semanas con el Real Madrid, fue anunciado como el nuevo fichaje del Bayer Leverkusen

El defensor español, en ese entonces del Real Madrid, Lucas Vázquez, llega al estadio para disputar un partido del Mundial de Clubes, el 9 de julio de 2025.

El defensor español, en ese entonces del Real Madrid, Lucas Vázquez, llega al estadio para disputar un partido del Mundial de Clubes, el 9 de julio de 2025.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN.- El ex lateral derecho del Real Madrid, Lucas Vázquez, fichó por el Bayer Leverkusen hasta 2027, anunció este martes el club alemán.

Vázquez, cinco veces monarca de la Liga de Campeones, se incorpora como "jugador libre, ya que su contrato con la entidad madridista expiró al final de la pasada temporada", indicó el club de la Bundesliga en un comunicado.

El jugador, de 34 años de edad, completó un examen médico en Madrid y está preparado para jugar en el próximo partido del Leverkusen, como visitante ante el Werder Bremen el sábado.

"Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal", señaló Vázquez.

"Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años", subrayó Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, que agregó que el futbolista se convertirá en un "pilar" del equipo.

El Leverkusen estaba buscando un lateral derecho después de la salida del neerlandés Jeremie Frimpong al Liverpool al final del pasado curso.

Aparte de una breve etapa en el Espanyol, el juvenil del Real Madrid pasó toda su carrera con el club blanco, con el que levantó 23 trofeos.

La llegada del inglés Trent Alexander-Arnold al Real Madrid supuso que Vázquez descendiera en el orden jerárquico como lateral derecho, pero el nueve veces internacional con la selección española quería continuar su carrera.

El Bayer Leverkusen, que ganó la Bundesliga hace dos temporadas, ha reconstruido al equipo tras la marcha de Alonso como técnico y la de jugadores como el suizo Granit Xhaka y los alemanes Florian Wirtz y Jonathan Tah.

Paquetá vuelve a la órbita de Brasil

Semanas después de ser absuelto de un escándalo de apuestas que pudo costarle su carrera, Lucas Paquetá se prepara para volver a vestir la camiseta de Brasil en el cierre de la clasificatoria del Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia.

Cuando quedó libre de los cargos a finales del mes pasado, Paquetá celebraba la oportunidad de "volver a jugar al fútbol con una sonrisa en la cara".

Y vaya que puede sonreír a gusto.

No solo anotó un gol en la fecha pasada con su club, el West Ham, sino que también es una de las principales novedades de la convocatoria del entrenador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, de cara a los últimos dos partidos de la eliminatoria sudamericana el 4 y el 9 de septiembre.

FUENTE: AFP

