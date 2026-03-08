domingo 8  de  marzo 2026
Poderío de EEUU apalea a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol

Kyle Schwarber ha sido un monstruo para el equipo estadounidense en el Clásico Mundial de Béisbol. También conectó un jonrón impresionante contra Japón en el partido por el campeonato de 2023

&nbsp;Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin&nbsp; Park

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- El poderoso Kyle Schwaber apareció justo cuando Estados Unidos más lo necesitaba con un dantesco jonrón para desempatar la pizarra y guiar a los locales al triunfo 9-1 ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Un cutter a 92 millas por hora de Andre Scrubb fue enviado por el poderoso jugador de los Filis de Filadelfia en dirección al jardín izquierdo a 427 pies del home.

El Team USA logró su segundo triunfo en esta edición.

Sin embargo, en un inicio nervioso ante su público de Houston, los estadounidenses recibieron en el primer inning un jonrón de Nate Eaton que puso por delante a los británicos.

En la quinta entrada, los bombarderos de Estados Unidos encontraron su momento para sumar cinco carreras, dos de ellas con el bombazo de Schwarber, que fue movido al primer puesto de la alineación.

"Hablé varias veces con Schwarbs durante la temporada sobre dónde quería batear en esta alineación", dijo DeRosa antes del partido. "Me dijo: 'No voy a cambiar mi enfoque, ya sea abra o me pongas de cuarto'".

Schwarber ha sido un monstruo para el equipo estadounidense en el Clásico Mundial de Béisbol. También conectó un jonrón impresionante contra Japón en el partido por el campeonato de 2023. Y ahora tiene un slugging de .727 y un OPS de 1.243 en sus siete juegos del Clásico Mundial de Béisbol.

Aaron Judge, la estrella estadounidense, firmó un hit y remolcó una carrera.

Los locales lideran el Grupo B con un pleno de dos victorias, seguidos de Italia (1-0), México (1-0), Gran Bretaña (0-2) y Brasil (0-2).

Brasil, que había dejado una buena impresión en su debut ante Estados Unidos, fue arrollado este sábado 8x0 por Italia.

