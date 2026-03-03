martes 3  de  marzo 2026
Fútbol

¿Podría Irán quedar fuera del Mundial 2026? Conflicto en Medio Oriente pone en duda su participación

El conflicto en Medio Oriente pone en duda la participación de Irán en el Mundial 2026 en Estados Unidos. FIFA analiza escenarios ante una posible retirada o exclusión del equipo asiático

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

Roberto SCHMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La participación de la selección de Irán en el Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó envuelta en incertidumbre tras la escalada del conflicto en Medio Oriente que involucra directamente a uno de los anfitriones del torneo, Estados Unidos.

El combinado iraní tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense — dos en Inglewood, California, y uno en Seattle — entre el 15 y el 26 de junio. Sin embargo, los recientes acontecimientos geopolíticos han abierto interrogantes sobre su presencia en el torneo.

Escalada del conflicto y tensión diplomática

La crisis se intensificó luego de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que provocó represalias por parte de Teherán contra aliados estadounidenses en la región, incluidos Qatar (sede del Mundial 2022) y Arabia Saudita, país designado para organizar la Copa del Mundo de 2034.

Mehdi Taj, presidente de la federación iraní y vicepresidente de la Confederación Asiática, declaró que tras los ataques “no se puede esperar que el país afronte el Mundial con esperanza”, dejando entrever la magnitud del impacto político en el fútbol.

El papel de FIFA y la postura oficial

La FIFA no ha emitido comentarios concluyentes, limitándose a señalar que monitorea la situación.

El reglamento del torneo contempla escenarios de retirada o exclusión, aunque el lenguaje jurídico es amplio. El artículo 6.7 establece que FIFA puede decidir “a su entera discreción” las medidas correspondientes, incluyendo la posible sustitución de la federación afectada por otra asociación.

Esta redacción otorga amplios poderes al presidente del organismo, Gianni Infantino, para determinar el curso de acción si la situación escala.

¿Puede Estados Unidos bloquear a Irán?

Aunque existe una restricción de viajes para ciudadanos iraníes, el gobierno estadounidense ha prometido exenciones especiales para atletas y delegaciones que participen en eventos internacionales como el Mundial.

Sin embargo, el clima político podría generar presión tanto interna como externa sobre la presencia del equipo iraní en el torneo.

Irán ocupa actualmente el puesto 20 del ranking FIFA y ha clasificado a seis de los últimos ocho Mundiales, consolidándose como una de las potencias asiáticas.

Consecuencias económicas y deportivas de una retirada

Si Irán decidiera retirarse —algo que por ahora es especulativo— perdería al menos 10,5 millones de dólares en ingresos garantizados por participación:

9 millones en premios por fase de grupos

1,5 millones destinados a gastos de preparación

Además, enfrentaría sanciones económicas adicionales y podría ser excluido del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

¿Quién reemplazaría a Irán?

En caso de vacante, los principales candidatos asiáticos serían:

  • Irak
  • Emiratos Árabes Unidos

Ambas selecciones quedaron inmediatamente detrás de los clasificados directos en el proceso asiático y disputaron repechajes intercontinentales.

No obstante, el reglamento de FIFA no especifica que el reemplazo deba pertenecer a la misma confederación, lo que abre margen a decisiones discrecionales.

Un Mundial ampliado en medio de tensión global

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, con 104 partidos programados.

La eventual ausencia de Irán tendría implicaciones deportivas, económicas y políticas en un torneo que busca proyectar unidad global en un contexto internacional cada vez más fragmentado.

