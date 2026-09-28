lunes 28  de  septiembre 2026
Fútbol Americano

Preocupación en Miami: De’Von Achane podría sufrir una lesión grave en la rodilla

De’Von Achane sufrió una lesión de rodilla en la derrota de los Miami Dolphins ante los Chiefs y Jeff Hafley reconoció que la situación no parece optimista.

27 DE SEPTIEMBRE: Devon Achane #28 de los Miami Dolphins corre con el balón contra los Kansas City Chiefs durante el primer cuarto en el Hard Rock Stadium el 27 de septiembre de 2026 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

27 DE SEPTIEMBRE: De'von Achane #28 de los Miami Dolphins corre con el balón contra los Kansas City Chiefs durante el primer cuarto en el Hard Rock Stadium el 27 de septiembre de 2026 en Miami Gardens, Florida. 

Carmen Mandato/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins podrían haber perdido por varias semanas a una de sus principales figuras ofensivas. El entrenador en jefe Jeff Hafley reconoció que la lesión de rodilla sufrida por el corredor De'Von Achane durante la derrota 24-10 ante los Kansas City Chiefs no genera buenas sensaciones.

“Para ser honesto contigo, no parece optimista”, declaró Hafley después del encuentro, según información de NFL Network.

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Achane sufrió la lesión durante el primer cuarto, cuando fue derribado de manera incómoda. El corredor tuvo que abandonar el terreno de juego y fue acompañado al vestuario para ser evaluado. Aunque posteriormente regresó a la banca de Miami, lo hizo sin casco ni equipamiento y no volvió a participar en el partido.

El corredor de 24 años apenas pudo registrar tres acarreos para 17 yardas antes de abandonar el encuentro.

Achane era una pieza clave para Miami

La posible lesión llega en un momento especialmente delicado para los Dolphins. Achane había comenzado la temporada como una de las principales armas ofensivas del equipo.

En los dos primeros partidos de la campaña acumuló 31 acarreos para 110 yardas, además de aportar siete recepciones para 49 yardas.

El corredor había firmado durante esta temporada baja una extensión de contrato por cuatro años y 64 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los corredores mejor pagados de la NFL.

Ante su salida, Ollie Gordon asumió el protagonismo en el juego terrestre de Miami. Jaylen Wright, quien podría haber tenido un papel importante, no estuvo disponible debido a una lesión en el pie.

Dolphins comienzan con 0-3

La lesión de Achane se suma a un complicado comienzo de temporada para Miami.

Con la derrota ante Kansas City, los Dolphins quedaron con marca de 0-3, mismo registro con el que comenzaron la temporada anterior.

Ahora Miami tendrá que afrontar una semana complicada, ya que en la Semana 4 visitará a los Minnesota Vikings.

El estado de la rodilla de Achane será una de las principales incógnitas para los Dolphins durante los próximos días, a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión.

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