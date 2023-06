Resulta que su joven nieto Connor es un gran admirador del cínico gato naranja de dibujos animados amante de la lasaña, por lo que Riley, como probablemente lo harían muchos abuelos cariñosos, también se ha convertido en un poco fanático de Garfield.

“A Connor le encantará escuchar esto”, dijo Riley.

Aquí está la parte que a los fanáticos del Heat les encantaría escuchar: es en estos momentos donde la mente de Riley se acelera con pensamientos sobre cuán cerca estuvo Miami de un campeonato esta temporada, y qué debe suceder para lograrlo la próxima temporada.

Riley realizó su revisión anual de fin de temporada el martes, reflexionando sobre un año como pocos e insistiendo en que si hay una manera de mejorar este verano, el Heat lo hará. Miami casi se pierde los playoffs y tuvo que recuperarse en el torneo de play-in solo para llegar a la postemporada, luego llegó a la final como el sembrado No. 8 en la Conferencia Este.

“Otro equipo campeón, ese es mi objetivo”, dijo Riley. “No tengo otros planes aparte de hacer eso”.

La jubilación no se discutió durante la sesión de 35 minutos de Riley con los reporteros; no ha mostrado signos de desaceleración y no se ha hablado de ninguna estrategia de salida para el hombre de 78 años que ha sido parte de nueve campeonatos de la NBA, tres en Miami.

El Heat estuvo involucrado en las conversaciones comerciales durante el fin de semana que finalmente dieron como resultado que Bradley Beal renunciara a su cláusula de no intercambio para irse de Washington a Phoenix, un acuerdo que aún espera la aprobación final de todas las partes y de la NBA. Y si Damian Lillard de Portland decide que quiere un intercambio, es un secreto mal guardado que Miami estaría más que dispuesto a hablar con el perenne All-Star y medir su interés en unirse al Heat.

Riley, por regla de la liga, no puede hablar de jugadores bajo contrato en otros lugares. Pero su enfoque cada verano es encontrar al jugador o jugadores que puedan acercar a Miami a un título. Eso no cambiará este verano, y tampoco cree que el roster actual deba ser diezmado para que el cambio suceda.

"No vamos a tomar una bola de demolición con esto", dijo Riley, canalizando las letras de su amigo Bruce Springsteen, a quien cita con frecuencia. "Vienen buenos tiempos, vienen buenos tiempos. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. No vamos a llevar una bola de demolición a un buen equipo que tuvo una adversidad real este año. Teníamos un buen equipo, probablemente un gran equipo. No habríamos llegado tan lejos como lo hemos hecho, y no hay ninguna salvedad en nada de eso, si no fuerais un gran equipo".

Riley elogió a Jimmy Butler, quien acaba de terminar su cuarta temporada en Miami. "Es una bolsa de trucos completamente diferente, déjame decirte, y lo amo hasta la muerte", dijo Riley, y habló extensamente sobre la evolución continua de Bam Adebayo. y Tyler Herro de selecciones tardías de lotería a partes integrales del plan Heat.

Hay una selección No. 18 en el draft del jueves para agregar, luego la agencia libre espera una semana después. Si se presenta un movimiento, Riley está listo para saltar. Si no, no entrará en pánico.

“La persistencia y la perseverancia ha sido algo que ha sido parte de mi vida desde siempre. Así ha sido”, dijo Riley. “Y la paciencia es lo último que vino con él. Entonces, vamos a mostrar un poco de paciencia aquí en lugar de reaccionar sin saber cuáles podrían ser las consecuencias de hacer algo. Así que ahora mismo, esto es lo que tenemos”.

FUENTE: AP