martes 28  de  abril 2026
FÚTBOL

Mundial 2026: futbolistas que tapen sus bocas pueden ser expulsados

La FIFA confirmó en un comunicado que la norma será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en el Mundial de Norteamérica

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- Los futbolistas que se tapen la boca en el Mundial 2026 durante confrontaciones con rivales pueden ver la tarjeta roja como parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó este martes la FIFA.

El ente rector del fútbol mundial confirmó en un comunicado que la norma será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Lee además
El atacante español Laminel Yamal (izq) pelea por el balón con el jugador egipcio Islam Issa durante un partido amistoso entre ambas selecciones, el 31 de marzo de 2026.
FÚTBOL

FIFA abre expediente a la RFEF por cánticos islamófobos en el España-Egipto
Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, posa en la alfombra roja a su llegada al sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center de Washington D. C., el 5 de diciembre de 2025. 
Fútbol

FIFA anuncia los árbitros del Mundial 2026: el mayor equipo arbitral de la historia

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero, cuando el extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Jr., durante un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente "mono" a Vinicius mientras se tapaba la boca.

El internacional argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión por "conducta homófoba".

Abandonar un encuentro también activa la roja

En un cambio de regla aparte que se aplicará en el Mundial, la FIFA señaló que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

"Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", agregó el organismo en la nota.

La FIFA señaló que cualquier equipo que provoque la suspensión definitiva de un partido perderá el encuentro por incomparecencia.

La medida se produce tras el escándalo desatado en la final de la Copa Africana de Naciones de este año.

Entonces, los jugadores de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el campo en Rabat después de que se señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido, que finalmente falló el delantero Brahim Díaz.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Pape Thiaw (@papthiaw)

Senegal terminó ganando la final por 1-0 en la prórroga, pero fue despojado del título por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en una decisión bomba emitida el mes pasado.

Los cambios al reglamento se anunciaron mientras los delegados de la FIFA se reunían en Vancouver antes del Congreso del organismo el jueves.

Se trata de la última reunión del órgano rector del fútbol previo al inicio del Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Legislador de EEUU insta a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

FIFA critica alza del precio del boleto del tren hacia el estadio mundialista en Nueva Jersey

FIFA activa nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El rey Carlos III de Gran Bretaña es aplaudido mientras se dirige a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.
VISITA

Carlos III llama a la "reconciliación y renovación" entre EEUU y el Reino Unido en su discurso ante el Congreso

Te puede interesar

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

El Dr. David Morens habla durante una audiencia del Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Pandemia de Coronavirus en el Capitolio el 22 de mayo de 2024 en Washington, DC.
Investigación

Departamento de Justicia acusa a exasesor de Fauci de ocultar información sobre orígenes del COVID-19