martes 28  de  abril 2026
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FIFA asegura que Infantino desconocía solicitud de una escolta policial en Canadá

El principal órgano del fútbol mundial rechazó que Infantino estuviera involucrado en la solicitud, pero no negó explícitamente que se hubiera realizado

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- La FIFA declaró este martes que su presidente, Gianni Infantino, desconocía la supuesta solicitud de una caravana policial especial en Vancouver, con motivo del Congreso de la FIFA de esta semana.

La cadena canadiense Global News BC citó fuentes anónimas que afirmaban que funcionarios de la FIFA habían solicitado que Infantino contara con una escolta policial similar a la que se proporciona al Papa o a jefes de Estado.

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La cadena indicó que la solicitud, que permitiría a la caravana de Infantino circular por la ciudad sin obstáculos de tráfico, fue rechazada.

El principal órgano del fútbol mundial rechazó que Infantino estuviera involucrado en la solicitud, pero no negó explícitamente que se hubiera realizado.

"El presidente de la FIFA no estaba al tanto ni participó en ninguna solicitud a las autoridades en relación con su transporte y seguridad para el 76º Congreso de la FIFA", declaró un portavoz de la federación internacional.

Agregó que, según los acuerdos previos para este tipo de eventos, el Comité de Canadá para el Mundial 2026 "se puso en contacto con las autoridades para solicitar apoyo en relación con todos los delegados, invitados y demás partes interesadas".

"La FIFA no se pronuncia sobre los protocolos de transporte y seguridad relacionados con el presidente de la FIFA y agradece a las fuerzas del orden de Vancouver su continuo apoyo esta semana".

Global News citó una declaración del alcalde de Vancouver, Ken Sim, en la que afirmaba que "cualquier medida de transporte que se adopte será apropiada, prudente y coherente con la forma en que Vancouver organiza grandes eventos internacionales de forma segura".

El Congreso de la FIFA comienza el jueves en Vancouver, ciudad que también acogerá siete partidos durante el Mundial.

Arteta apuesta al dominio del Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, aseguró este martes que se verá a "un equipo que quiere ser dominante" contra el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Champions el miércoles.

"Es una gran oportunidad. Vamos a aprovecharla", afirmó Arteta sobre volver a estar en semifinales por segundo año consecutivo.

"Se va a ver un equipo que quiere dominar, que quiere ganar y que quiere empezar a encarrilar la eliminatoria mañana", afirmó el técnico español del Arsenal.

FUENTE: AFP

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