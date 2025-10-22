jueves 23  de  octubre 2025
FÚTBOL

Presidente de LaLiga asegura que cancelación del partido en Miami es una "oportunidad perdida"

Javier Tebas, mandatario de LaLiga, agregó que el balompié español perdió el chance de fortalecer su futuro y de proyectarse al mundo

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló este miércoles que la cancelación del partido previsto en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre supone "una oportunidad perdida", mientras que la asociación de futbolistas celebra la decisión.

"Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro", señaló Tebas en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Lee además
Frankie de Jong, del FC Barcelona, y sus compañeros asisten a un entrenamiento en el Coliseo de Los Ángeles, California, el 25 de julio de 2023, un día antes de su partido del Soccer Champions Tour contra el Arsenal en el Sofi Stadium de Los Ángeles. 
Fútbol

Barcelona amarra a uno de sus mejores jugadores hasta 2029
En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 
MÚSICA

Ed Sheeran protagoniza la camiseta del FC Barcelona

Horas antes, la patronal anunció la cancelación del encuentro "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas", según esgrimió en el comunicado LaLiga.

"Se invoca la defensa de la 'tradición' desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa", criticó Tebas.

Integridad en juego

Esto ocurre, según el dirigente, "ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial".

Además, Tebas apeló a la "integridad de la competición desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva", en referencia a los videos contra los arbitrajes que semanalmente emite Real Madrid TV.

"Y otros", recalcó, "quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta 'información' -que entonces tuvieron y ahora también- fue solo una excusa para acabar con el proyecto".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LALIGA (@laliga)

El dirigente agradeció al Villarreal y al Barcelona su compromiso de esta iniciativa que "solo buscaba el crecimiento" de la competición y remarcó que los dos clubes "no pensaban en ellos, pensaban en todos".

La patronal aseguró el martes que la celebración de este partido habría supuesto "un paso decisivo en la expansión global" de la competición española y subrayó que cumplía la reglamentación y "no afectaba a la integridad de la competición".

Por su parte, el Barcelona indicó que acataba y respetaba la decisión, mientras que el técnico del Villarreal, Marcelino García, expresó la falta de respeto por anunciarlo durante su encuentro ante el Manchester City en Champions.

"Unidad y firmeza de los jugadores"

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) resaltó la unidad y la firmeza de los jugadores tras conocerse la cancelación, después de que los futbolistas protestaran quedándose quietos los primeros 15 segundos de cada partido el pasado fin de semana.

El sindicato aseguró que esta decisión "confirma las continuas contradicciones de la patronal sobre un proyecto propuesto, impulsado y gestionado por LaLiga que modificaba el modelo de la competición y, como consecuencia, afectaba de forma directa las condiciones laborales de los futbolistas".

Sobre las protestas, la AFE recordó que "ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol".

Embed

Más tarde, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD, un órgano del gobierno), José Manuel Rodríguez Uribes, declaró que "antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza -una decisión tan relevante que podría haber afectado, sin duda, a la integridad de la competición- era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes, de todos los clubes".

El dirigente del CSD, que debía pronunciarse sobre el recurso presentado por el Real Madrid contra el partido, agregó que el ejecutivo "siempre" va a preferir "traer eventos deportivos a España y no sacarlos".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Neymar en el Inter Miami: ¿realmente sería tan beneficioso?

¡Sigue la polémica por el juego en Miami! Courtois arremete contra el plan de LaLiga

Barcelona se da un festín contra el Olympiakos en Champions

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"