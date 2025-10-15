miércoles 15  de  octubre 2025
MÚSICA

Ed Sheeran protagoniza la camiseta del FC Barcelona

El jersey takeover se convirtió en una tradición desde que el club catalán y Spotify establecieron una alianza comercial

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 

AFP/Valery Hache
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Ed Sheeran se convierte en el primer artista masculino solista de la temporada en protagonizar el icónico jersey takeover de la camiseta del club de fútbol catalán FC Barcelona. Se trata de una colaboración entre el equipo y Spotify que hará que los jugadores lleven el logo Play, del reciente disco del cantautor británico, durante el partido que disputarán contra el Real Madrid.

Tras hacerse pública la noticia, Sheeran manifestó su emoción al poder ver cómo su álbum llega a un escenario tan importante como lo es el clásico español.

Lee además
En esta foto de archivo, Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las artes escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. El febrero pasado, la estrella estadounidense de la telerrealidad le pidió oficialmente el divorcio al rapero y empresario, tras casi siete años de matrimonio. Kim y Kanye estuvieron casados desde mayo de 2014 y producto de su amor tuvieron cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago West.
CELEBRIDADES

Kim Kardashian revela que Kanye West lleva meses sin ver a sus hijos
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.
CONTROVERSIA

Hija de Michael Jackson recibe 65 millones de dólares del patrimonio del cantante
Embed

"Ver mi nuevo álbum Play en la camiseta del Barça es algo que me llena de orgullo. Soy un gran fan del fútbol y del FC Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida", aseveró.

Por su parte, Marc Hazan, SVP de Partnerships y Marketing en Spotify, aseguró que Sheeran era una opción perfecta pues ama el deporte y su música trasciende fronteras.

“Nos emociona llevar a un verdadero fan del fútbol a un momento tan icónico como el Clásico. El amor genuino de Ed por el deporte y su impacto global como artista hacen que Play sea la elección natural para el frente de la camiseta del Barça”.

Embed

Iniciativa

El jersey takeover se convirtió en una tradición desde que el club catalán y la plataforma de streaming para música establecieron una alianza comercial.

De esta manera, cada semestre el logo de Spotify cede su lugar en la franela para destacar a íconos musicales durante los partidos que el Barca disputa contra el Real Madrid.

Esta es la séptima edición de la iniciativa, y previamente los nombres de Drake, Rosalía, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay y Travis Scott tuvieron un lugar en la franela del conjunto blaugrana.

Temas
Te puede interesar

Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno