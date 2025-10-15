Ed Sheeran protagoniza la camiseta del FC Barcelona

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran , posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia.

MIAMI.- Ed Sheeran se convierte en el primer artista masculino solista de la temporada en protagonizar el icónico jersey takeover de la camiseta del club de fútbol catalán FC Barcelona . Se trata de una colaboración entre el equipo y Spotify que hará que los jugadores lleven el logo Play, del reciente disco del cantautor británico, durante el partido que disputarán contra el Real Madrid.

Tras hacerse pública la noticia, Sheeran manifestó su emoción al poder ver cómo su álbum llega a un escenario tan importante como lo es el clásico español.

"Ver mi nuevo álbum Play en la camiseta del Barça es algo que me llena de orgullo. Soy un gran fan del fútbol y del FC Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida", aseveró.

Por su parte, Marc Hazan, SVP de Partnerships y Marketing en Spotify, aseguró que Sheeran era una opción perfecta pues ama el deporte y su música trasciende fronteras.

“Nos emociona llevar a un verdadero fan del fútbol a un momento tan icónico como el Clásico. El amor genuino de Ed por el deporte y su impacto global como artista hacen que Play sea la elección natural para el frente de la camiseta del Barça”.

Iniciativa

El jersey takeover se convirtió en una tradición desde que el club catalán y la plataforma de streaming para música establecieron una alianza comercial.

De esta manera, cada semestre el logo de Spotify cede su lugar en la franela para destacar a íconos musicales durante los partidos que el Barca disputa contra el Real Madrid.

Esta es la séptima edición de la iniciativa, y previamente los nombres de Drake, Rosalía, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay y Travis Scott tuvieron un lugar en la franela del conjunto blaugrana.