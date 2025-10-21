jueves 23  de  octubre 2025
¡Sigue la polémica por el juego en Miami! Courtois arremete contra el plan de LaLiga

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se convirtió en la figura más reciente en criticar el partido que disputarán el Barcelona y el Villarreal en Miami

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda a los fanáticos luego de una victoria, el 29 de enero de 2025.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda a los fanáticos luego de una victoria, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, cargó este martes contra la celebración del partido liguero entre el Villarreal y el Barcelona en Miami, Estados Unidos, el 20 de diciembre, asegurando que "adultera la competición".

"Es fácil hablar de la NBA, la NFL. La NBA tiene 82 partidos donde al final se juegan un sitio en playoff que no cambia nada; la NFL está votada por los dueños de todos los equipos", empezó Courtois en la rueda de prensa previa al choque de Champions contra la Juventus.

"Aquí es todo lo contrario", prosiguió el cancerbero belga, criticando que LaLiga haya tomado la decisión sin contar con los futbolistas: "Adultera la competición" y "no cumple con el convenio de los jugadores", reiteró.

De esta manera, el futbolista belga se une a las críticas recientes contra el partido en Miami de su entrenador Xabi Alonso y de su capitán Dani Carvajal.

Enfrentado a LaLiga, el Real Madrid se ha opuesto siempre a la deslocalización de partidos ligueros.

Courtois, que disputará su encuentro número 300 con la elástica madridista, cree que todos los equipos deben jugar en su campo y en el del rival.

"No es lo mismo jugar en casa que fuera. Jugar fuera de casa en LaLiga es muy complicado, como nos ha pasado contra la Real (Sociedad), el Getafe. El Villarreal fuera es difícil", precisó.

Al mismo tiempo, arremetió contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por la censura durante las protestas de 15 segundos al inicio de los partidos del pasado fin de semana llevadas a cabo por los jugadores y que apenas se vieron en las retransmisiones televisivas.

"No sé qué os sorprende porque lleva tiempo haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas, en redes; no he visto nunca a un presidente de una liga, de cualquier deporte, hablar así. Ocultarlo y, además, cambiar el por qué estamos protestando es censurar y manipular y es grave", dijo.

Descarga contra Laporta

También se refirió a las palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien insinuó una posible mano blanca en el arbitraje.

"Laporta dice lo que tiene que decir por el caso Negreira", dijo en referencia al caso que se está investigando por pagos del Barcelona durante años al que fuera dirigente del estamento arbitral, José María Enríquez Negreira.

"Nunca he notado que nos han favorecido, más bien lo contrario. Los árbitros son humanos, como los jugadores y entrenadores, y puede haber errores", concluyó.

FUENTE: AFP

