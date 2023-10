Primera derrota de Dolphins de Miami deja en evidencia el trabajo que falta por hacer

Cambio drástico:

Los Dolphins habían superado a sus oponentes 130-71 en su trío de choques iniciales y promediaron 550 yardas en ese lapso, pero esa ofensiva fue mucho menos productiva en la jornada dominical, en parte por la sólida defensa de los Bills y a cierto grado por fallas propias de Miami.

Josh Allen.jpg Josh Allen (17), quarterback de los Bills de Búfalo, corre rumbo a la zona de anotación para un touchdown en frente del safety de los Dolphins de Miami, Jevon Holland, durante la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 1 de octubre de 2023, en Orchard Park, Nueva York. AP Foto/Jeffrey T. Barnes

El conjunto fue castigado con varias penalidades, aunque si bien el mariscal de campo Tua Tagovailoa señaló que debe hacer un mejor trabajo a la hora de comunicarse, McDaniel restó responsabilidad de los hombros de una de sus piezas estelares.

"Los compañeros de Tua necesitan conocer todo sobre sus responsabilidades", le dijo el entrenador a The Associated Press. "Y Tua no puede estar a cargo de alinearlos a todos".

Del cielo a la tierra para los Dolphins:

En especial después de que los Dolphins sellaron una histórica victoria de 50 puntos sobre los Broncos de Denver en la tercera semana, Tagovailoa sabe que el fracaso contra Búfalo debe significar un despertar.

"A estos tipos no les iba a importar lo que nosotros hicimos la semana anterior", indicó el mariscal de campo. "Esta es la liga y así es cómo funciona. Es muy buena, porque diría que te pone los pies en la tierra el pasar por los momentos más altos y luego perder de esta manera. Para algunos, es muy necesario", añadió.