El récord anterior pertenecía al jardinero de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, quien firmó un contrato por seis años y $50 millones en 2020 y se convirtió en un ganador del Juego de Estrellas, el Guante de Oro y el Bate de Plata.

Chourio, de 19 años, aún no ha jugado en un partido de Grandes Ligas y tiene sólo seis juegos de experiencia por encima del nivel Doble-A.

Chourio, originario de Venezuela, firmó con los Cerveceros como agente libre internacional en 2021.

Desde entonces, se ha abierto camino rápidamente en la organización y MLB.com lo clasifica como el prospecto número 2 en todo el béisbol.

Embed - The Rise of Jackson Chourio, Baseball’s Top Prospect -- The Freshmen | Milwaukee Brewers