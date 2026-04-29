Spurs eliminan a Trail Blazers y avanzan con Victor Wembanyama dominante

Victor Wembanyama #1 y Devin Vassell #24 de los San Antonio Spurs reaccionan detrás de Vit Krejci #27 de los Portland Trail Blazers durante la segunda mitad del quinto partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA en el Frost Bank Center el 28 de abril de 2026 en San Antonio, Texas.

Victor Wembanyama firmó otra actuación estelar con 17 puntos, 14 rebotes y seis tapones para liderar a los San Antonio Spurs en la victoria 114-95 sobre los Portland Trail Blazers en el Juego 5 de la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Con el triunfo, San Antonio cerró la serie y avanzó a las semifinales de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2017, confirmando el gran momento de una franquicia renovada alrededor de su estrella francesa.

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Dominio total de San Antonio

Los Spurs nunca estuvieron abajo en el marcador y tomaron control desde el arranque con una racha inicial de 17-4. De'Aaron Fox aportó 21 puntos, mientras Julian Champagnie sumó 19 unidades con cinco triples, y Dylan Harper añadió 17 tantos.

La ventaja llegó a ser de 28 puntos gracias a una defensa intensa y un ataque eficiente, con el equipo lanzando 40% desde la línea de tres.

Wembanyama selló la clasificación

Portland intentó reaccionar en el último cuarto y redujo la diferencia a nueve puntos tras una racha de 11-0. Sin embargo, Wembanyama apagó cualquier esperanza con una impresionante tapa sobre Deni Avdija, enviando el balón hasta la grada.

Avdija lideró a Portland con 22 puntos, mientras Scoot Henderson apenas logró cinco unidades en una noche complicada.

Esperan rival en semifinales

Ahora San Antonio enfrentará al ganador de la serie entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, donde Minnesota tiene ventaja de 3-2.

Los Spurs vuelven a colocarse entre los protagonistas del Oeste y lo hacen impulsados por un Wembanyama que sigue creciendo como figura dominante en la NBA.