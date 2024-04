¿Quién es Chop Robinson? La primera escogencia de los Dolphins en el draft de la NFL 2024

La misión de Robinson en Miami será una sola: atrapar a quarterbacks antes de que ejecuten sus pases, para hacer lucir a la ofensiva de los Dolphins. Que ha tenido varias bajas sensibles en esta temporada muerta.

Con Jaelan Phillips (Aquiles) y su compañero apoyador externo Bradley Chubb (rodilla) rehabilitándose de lesiones, Robinson le da a Miami una manta de seguridad en la posición. También puede trabajar en una rotación de cazamariscales con Phillips, Chubb y el veterano Shaquil Barrett cuando todos estén sanos.

Los Dolphins perdieron al apoyador externo Andrew Van Ginkel en la agencia libre ante los Minnesota Vikings esta temporada baja, por lo que ya había un vacío, y el equipo probablemente quería abastecerse de cazamariscales después de sufrir tantas lesiones en la posición la temporada pasada.

Características del nuevo jugador de los Dolphins de Miami

Robinson, que mide 6 pies 3 pulgadas y 254 libras, fue el cuarto defensor del draft elegido detrás de Laiatu Latu, Dallas Turner y Jared Verse. Los Dolphins seleccionaron al quinto jugador defensivo en el draft, beneficiándose de que las primeras 14 selecciones fueron a la ofensiva, siendo seis de los primeros 12 mariscales de campo.

Un draft que estuvo marcado en primera ronda por la selección de quarterbacks. La noche del jueves representó un récord. Cinco equipos que eligieron quarterbacks entre los primeros 12 picks, un récord de cinco en el Top 10 y empató el récord de la mayor cantidad en la primera ronda.

Robinson es un jugador atlético y rápido para su tamaño, corriendo una carrera de 40 yardas en 4,48 segundos en el combinado de exploración de la NFL. Tuvo cuatro capturas la temporada pasada para los Nittany Lions y 5 ½ en 2022.

Sin embargo, sabe que tiene aspectos que mejorar como la colacación de sus manos.

"Eso es algo en lo que he estado trabajando durante toda esta temporada baja", dijo Robinson, "y me siento muy confiado porque he estado trabajando en ello repetidamente. Y sé que será natural cuando llegue el momento de utilizar mis manos”.

Aunque el El gerente general de los Dolphins, Chris Grier, le resta importancia a esa parte del juego.

"A lo largo de los años hemos hablado sobre las capturas y las estadísticas", dijo Grier. "Para nosotros, es una parte importante, pero siempre hemos hablado de la capacidad de perturbar al pasador. Y sus números de interrupción son todos muy altos", dijo el directivo, según recoge AP.

Incluyendo a Robinson, los Dolphins esencialmente han usado tres selecciones de primera ronda en corredores defensivos en los últimos tres años: Miami seleccionó a Phillips en el puesto 18 en general en 2021 y envió una selección de primera ronda de 2023 a Denver para adquirir a Chubb en 2022.

Los Dolphins ingresan el viernes con una selección de segunda ronda, la número 55 en general, mientras se llevan a cabo las rondas 2 y 3 del draft, y las rondas cuarta a séptima el sábado.

Actualmente, Miami está programado para quedarse sin una selección de tercera ronda el viernes, una que fue despojada del equipo por su penalización por infracción de manipulación impuesta en agosto de 2022, junto con una selección de primera ronda el año pasado.