¿Quién ha metido más goles esta temporada: Messi o Suárez?

El argentino Lionel Messi (izquierda) y el uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, llegan para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Sporting Kansas City en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 25 de febrero de 2025.

Lionel Messi y Luis Suárez , dos de los máximos goleadores de la historia reciente del fútbol mundial, comparten vestuario en el Inter Miami de la MLS y, como en sus años en el Barcelona, la competencia por ver quién marca más goles sigue siendo noticia.

En la temporada 2024 de la Major League Soccer, ambos finalizaron con 20 tantos, quedando solo detrás del belga Christian Benteke (DC United), quien se consagró máximo goleador con 23 anotaciones.

Temporada MLS 2025: Messi lidera

En la campaña actual, Lionel Messi lleva la delantera frente a su socio uruguayo. Según la tabla de goleadores más reciente de la MLS 2025:

Lionel Messi (Inter Miami): 19 goles

Sam Surridge (Nashville SC): 18 goles

Evander (Cincinnati): 16 goles

Tai Baribo (Philadelphia Union): 15 goles

Hugo Cuypers (Chicago Fire): 15 goles

Eric Maxim Choupo-Moting (NYRB): 15 goles

Messi se coloca como máximo artillero del torneo, confirmando que sigue siendo un referente ofensivo en la liga estadounidense. Por su parte, Luis Suárez aún no aparece en el top de goleadores de la temporada 2025, lo que marca una diferencia respecto a la paridad que mostraron en 2024.

Goleadores recientes de la MLS

2024: Christian Benteke (DC United) – 23 goles

2023: Denis Bouanga (LAFC) – 20 goles

2022: Hany Mukhtar (Nashville SC) – 23 goles

2021: Taty Castellanos (NYCFC) / Ola Kamara (DC United) – 17 goles

2020: Diego Rossi (LAFC) – 14 goles

2019: Carlos Vela (LAFC) – 34 goles

2018: Josef Martínez (Atlanta United) – 31 goles

2017: Nemanja Nikolics (Chicago Fire) – 24 goles

En el duelo entre Messi y Suárez en la temporada 2025 de la MLS, el argentino se mantiene como máximo goleador con 19 anotaciones, superando a su amigo y socio en el ataque del Inter Miami. Mientras Messi pelea por el Botín de Oro, Suárez atraviesa un curso más discreto en cuanto a cifras goleadoras.