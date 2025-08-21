jueves 21  de  agosto 2025
Fútbol

¿Quién ha metido más goles esta temporada: Messi o Suárez?

Lionel Messi y Luis Suárez, dos de los máximos goleadores de la historia reciente del fútbol mundial, comparten vestuario en el Inter Miami de la MLS

El argentino Lionel Messi (izquierda) y el uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, llegan para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Sporting Kansas City en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 25 de febrero de 2025.&nbsp;

El argentino Lionel Messi (izquierda) y el uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, llegan para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Sporting Kansas City en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 25 de febrero de 2025. 

AFP / Chris Arjoon
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi y Luis Suárez, dos de los máximos goleadores de la historia reciente del fútbol mundial, comparten vestuario en el Inter Miami de la MLS y, como en sus años en el Barcelona, la competencia por ver quién marca más goles sigue siendo noticia.

En la temporada 2024 de la Major League Soccer, ambos finalizaron con 20 tantos, quedando solo detrás del belga Christian Benteke (DC United), quien se consagró máximo goleador con 23 anotaciones.

Lee además
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, observa desde las gradas con su familia durante el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga entre el Inter Miami FC y el Tigres UANL en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de agosto de 2025.
Fútbol

Inter Miami sobrevive sin Lionel Messi gracias a Luis Suárez
El atacante Mateo Silvetti, del Newells, defiende el balón en un partido, el 15 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

¿Qué jugadores pueden estar en la mira del Inter Miami?

Temporada MLS 2025: Messi lidera

En la campaña actual, Lionel Messi lleva la delantera frente a su socio uruguayo. Según la tabla de goleadores más reciente de la MLS 2025:

Lionel Messi (Inter Miami): 19 goles

Sam Surridge (Nashville SC): 18 goles

Evander (Cincinnati): 16 goles

Tai Baribo (Philadelphia Union): 15 goles

Hugo Cuypers (Chicago Fire): 15 goles

Eric Maxim Choupo-Moting (NYRB): 15 goles

Messi se coloca como máximo artillero del torneo, confirmando que sigue siendo un referente ofensivo en la liga estadounidense. Por su parte, Luis Suárez aún no aparece en el top de goleadores de la temporada 2025, lo que marca una diferencia respecto a la paridad que mostraron en 2024.

Goleadores recientes de la MLS

2024: Christian Benteke (DC United) – 23 goles

2023: Denis Bouanga (LAFC) – 20 goles

2022: Hany Mukhtar (Nashville SC) – 23 goles

2021: Taty Castellanos (NYCFC) / Ola Kamara (DC United) – 17 goles

2020: Diego Rossi (LAFC) – 14 goles

2019: Carlos Vela (LAFC) – 34 goles

2018: Josef Martínez (Atlanta United) – 31 goles

2017: Nemanja Nikolics (Chicago Fire) – 24 goles

En el duelo entre Messi y Suárez en la temporada 2025 de la MLS, el argentino se mantiene como máximo goleador con 19 anotaciones, superando a su amigo y socio en el ataque del Inter Miami. Mientras Messi pelea por el Botín de Oro, Suárez atraviesa un curso más discreto en cuanto a cifras goleadoras.

Temas
Te puede interesar

Cristiano Ronaldo es aclamado en Hong Kong, donde Messi fue abucheado el año pasado

Messi es duda en el Inter Miami para el duelo ante Tigres en la Leagues Cup, dice Mascherano

Activistas de Angola instan a Messi y Argentina a no jugar amistoso en el país africano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
MIAMI-DADE

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Te puede interesar

Tina Peters, exsupervisora del Departamento de Elecciones en Colorado.
CASA BLANCA

Trump reclama liberación de exsupervisora de elecciones en Colorado

Por Leonardo Morales
Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China