Activistas de Angola instan a Messi y Argentina a no jugar amistoso en el país africano

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

LUANDA.- Grupos activistas angoleños instaron a la federación argentina (AFA) y a su estrella Lionel Messi a cancelar el partido amistoso que tiene previsto el más reciente campeón del mundo a finales de año, luego de que 30 personas fallecieran durante las recientes protestas en el país.

Las federaciones de fútbol de ambos países acordaron celebrar un partido amistoso en una fecha que todavía está pendiente por fijarse en la capital, Luanda, como parte de las celebraciones del 50º aniversario de la independencia de Angola en el venidero mes de noviembre.

En una carta abierta dirigida a la AFA, a la selección nacional argentina y a la fundación benéfica de Lionel Messi, cuatro grupos de activistas acusaron a las autoridades angoleñas de "represión sistemática".

Rechazar el participar en ese partido "sería un gesto noble de solidaridad internacional y de respeto de los derechos humanos", interpelan las asociaciones prodemocráticas.

Angola es uno de los países africanos líderes en la producción de petróleo, pero alrededor de un tercio de su población (de cerca de 38 millones de personas) vive en la pobreza, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

El aumento del precio de los combustibles provocó en julio protestas que derivaron en saqueos de tiendas y la policía repelió las manifestaciones con fuego real.

Al menos una treintena de personas murieron, más de 270 resultaron heridas y 1.515 fueron detenidas por la policía en los peores disturbios en el país africano en décadas.

"Inseguridad alimentaria generalizada"

"Mientras los recursos públicos se canalizan hacia eventos deportivos de gran nivel, miles de niños y adultos deben hacer frente a una hambruna crónica, una anemia severa y una inseguridad alimentaria generalizada", denunciaron los grupos en su carta.

Según un informe de 2025 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 22,5% de la población angoleña sufre de malnutrición.

Los activistas denunciaron que sólo unos pocos se benefician de las oportunidades de negocio en Angola y que la mayoría están vinculados al MPLA, el partido en el poder desde que el país se independizó de Portugal en 1975.

