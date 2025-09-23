martes 23  de  septiembre 2025
Rafa Nadal alerta de una estafa que hacen con su imagen y voz

Nadal explicó en su comunicado que este tipo de alertas son poco habituales en sus redes, pero en esta oportunidad se hacía “necesaria" la aclaratoria

El exjugador español Rafael Nadal saluda al público durante una ceremonia en honor a su carrera en el Abierto de Francia, celebrada en la cancha Philippe-Chatrier del Complejo Roland-Garros de París, el 25 de mayo de 2025. El 23 de mayo de 2025 se cumplieron 20 años desde que el español Rafael Nadal sacudió Roland Garros con su primer partido en el Abierto de Francia, cambiando para siempre la historia del torneo. Dos décadas y 14 títulos después, la leyenda de la tierra batida, que se retiró en noviembre de 2024, recibirá un homenaje durante el torneo el 25 de mayo de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El extenista español Rafa Nadal, catorce veces campeón del Roland Garros, denunció este martes que han suplantado su imagen y su voz en videos falsos generados por la inteligencia artificial en los que se le atribuyen propuestas que no ha llevado a cabo.

"Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", señaló Nadal en un comunicado subido a sus redes sociales.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa", prosiguió el ganador de 22 Grand Slams.

Nadal explicó en su comunicado, publicado en X, que este tipo de alertas son poco habituales en sus redes, pero en esta oportunidad se hacía “necesaria" la aclaratoria, y pidió a sus seguidores que tuvieran cuidado: "Yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes".

El mallorquín anunció el pasado 10 de octubre su retirada como tenista profesional, tras lograr también 36 títulos de Masters 1000.

