MADRID -. El tenista español Rafa Nadal , lesionado desde el Abierto de Australia, anunció este martes que no participará en el Torneo de Montecarlo al no sentirse "preparado para competir al más alto nivel".

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo", afirmó Nadal en una mensaje en su cuenta de Twitter.