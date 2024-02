Rafael Nadal defiende su colaboración con el tenis de Arabia Saudita

"Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen, es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial", afirmó el tenista en una entrevista con la televisión La Sexta que se emite en la noche de este miércoles.

"Con lo cual es lógico que el mundo se vaya para allá y la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", añadió Nadal, aunque afirmó entender que la gente pueda pensar así.

Rafael Nadal (4).jpg En foto del 22 de abril del 2021, Rafael Nadal hace un gesto en el encuentro ante el japonés Kei Nishikori en el torneo de Barcelona. AP Foto/Joan Monfort

El pasado 15 de enero, el ganador de 22 Grand Slams fue nombrado embajador de la Federación Saudita de Tenis (STF).

"Sigo jugando al tenis porque amo ese deporte. Pero más allá del juego quiero ayudar (al tenis) a desarrollarse en todo el mundo, y hay un verdadero potencial en Arabia Saudita", había afirmado el mallorquín, citado en un comunicado de la STF.

"Hay cosas que al día de hoy se tienen que mejorar, sin ninguna duda, que es un país que va muy retrasado en muchas cosas, con lo cual la nación se ha abierto recientemente", admitió Nadal al programa El Objetivo de La Sexta.

Para Nadal, el tiempo dirá:

"Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10, 15 años, te diré que me equivoqué por completo", añadió el tenista español, de 37 años.

"Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos, si después eso no ocurre, pues en la siguiente entrevista, dentro de un tiempo, te diré que cometí un error y me he equivocado", afirmó Nadal.

Tras una breve reaparición en Brisbane después de casi un año sin jugar por una lesión, Nadal, que sufrió un problema muscular antes del Abierto de Australia, mira ahora hacia los torneos de Doha e Indian Wells.

Su objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles a la temporada de tierra.

