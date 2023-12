Rafael Nadal rumbo a su regreso: "Espero no exigirme lo que me he exigido"

PARÍS.- El español Rafael Nadal , cuyo regreso a la competición está previsto para comienzos de enero en Brisbane tras casi un año alejado de las pistas por lesión, afirmó este lunes que espera de él " no esperar nada " de cara a la temporada 2024.

"Espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Y espero de mí no esperar nada , esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera ", confesó Nadal en un video publicado en sus redes sociales, en el que el tenista mallorquín expone sus sentimientos, sus temores y sus anhelos a poco menos de un mes de su regreso a la competición en el torneo preparatorio para el Abierto de Australia.

Rafael Nadal (4).jpg En foto del 22 de abril del 2021, Rafael Nadal hace un gesto en el encuentro ante el japonés Kei Nishikori en el torneo de Barcelona. AP Foto/Joan Monfort

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir. Y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino todo lo demás", explica Nadal, de 37 años, operado este año de esa parte del cuerpo.

"Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me den la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez", añade el ganador de 22 'Grandes'.

"Creo que estoy en una época diferente, en una situación y un terreno inexplorado, con lo cual uno tiene interiorizado lo que ha hecho toda su vida, que es exigirse el máximo, y ahora mismo lo que espero es ser capaz de no exigirme al máximo", reflexiona Nadal, quien afirmó que espera poder darse "el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande".

El lado positivo para Nadal:

No obstante, la leyenda del deporte español abrió una puerta a la esperanza y a que su regreso a las pistas sea algo más que una gira de despedida después de haber anunciado que 2024 sería su último año en activo. "Puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y el físico me responde", concluyó Nadal.

Nadal, que no juega desde su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia, el pasado enero, volverá a la competición en el torneo ATP 250 de Brisbane, preparatorio para el Grand Slam australiano, según anunció el propio tenista el pasado viernes.

FUENTE: AFP