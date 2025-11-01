Real Madrid aplasta con firmeza al Valencia

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (D), número 10, celebra su segundo gol con el centrocampista turco del Real Madrid, Arda Güler, número 15, durante el partido de Liga entre el Real Madrid CF y el Valencia CF en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 1 de noviembre de 2025.

El Real Madrid se mantuvo su paso firme como líder al imponerse este sábado por 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabeú, en la 11ª jornada de LaLiga , y consiguiendo así su sexto triunfo seguido desde la debacle ante el Atlético de Madrid (5-2) a finales de septiembre.

Sin apenas esforzarse, el equipo merengue mostró su pegada en la primera mitad al marcharse con una renta de tres tantos, que pudo haber sido más amplia si Vinícius (44) no hubiera errado un penal.

Una vez más, el francés Kylian Mbappé (19', 31' de penal) puso la directa al equipo blanco a la que se sumó el inglés Jude Bellingham (44'). En el último tramo del partido Álvaro Carreras (82') cerró la goleada con un latigazo con su zurda.

Sólo se salvó el arquero Julen Agirrezabala de un Valencia blando en la zaga y sin generar peligro alguno en la portería defendida por la belga Thibaut Courtois.

Con esta victoria, el Real Madrid se afianza en el liderato con 30 puntos, siete más que el Villarreal (2º), que ganó también este sábado al Rayo Vallecano (4-0) en La Cerámica, y ocho más que el FC Barcelona (3º) de manera provisional, a falta de que los catalanes se midan el domingo al Elche en Montjuic.

"Empezamos dinámicos, con mucha circulación y adelantándonos. Pudimos marcar más pero, en general, ha sido un partido redondo", declaró el entrenador Xabi Alonso en rueda de prensa.

"Hoy (sábado) han salido muchas cosas bien, pero no queremos relajarnos. Queremos afrontar cada partido con la preparación mental necesaria", agregó.

La pesadilla para el Valencia comenzó cuando el VAR avisó al árbitro de una posible mano de César Tárrega dentro del área tras un remate de cabeza del brasileño Militao. En esa jugada ya se habían quejado Mbappé y Bellingham de dos agarrones.

El colegiado acabó por pitar el penal, que ejecutó a la perfección el astro galo, que engañó por completo al portero para subir el primer tanto al electrónico en el 19.

Luego, el de Bondy, insaciable esta temporada -13 goles en LaLiga-, se desmarcó de su defensor para perforar la roja (31') tras una asistencia del turco Arda Güler, demostrando una vez más la buena conexión entre ambos jugadores este curso.

Ya no quedaba mucho para la final de la primera mitad, que estaba siendo un calvario para los valencianistas, el lateral Álvaro Carreras cayó derribado en el área, que el árbitro no dudó en sancionar.

En una decisión inédita esta campaña, Vinícius (45'), que viene de protagonizar un encontronazo con su entrenador Xabi Alonso por sacarle antes de tiempo en el Clásico el pasado fin de semana, se encargó de lanzar desde los once metros. Pero su disparo fue repelido por Agirrezabala.

La afición madridista, que no se creía la parada del cancerbero visitante, se olvidó pronto del error del brasileño gracias al gol de Bellingham (44') tras crearse un espacio al borde del área para rematar ajustado al palo y lograr el tercero de la noche.

Paz entre Vinicius y Alonso

En la segunda mitad, el Valencia seguía sin existir, mientras que los blancos lo intentaban pero con menor suerte, Incluso, Alonso dio entrada a jugadores menos utilizados como Dani Ceballos, Raúl Asencio y el brasileño Endrick.

Vinícius, que pidió perdón públicamente por su comportamiento, fue sustituido por Rodrygo (78') también este partido, pero esta vez chocó la mano con Alonso en vez de irse al vestuario molesto como ocurrió ante el Barça.

Sin nada más que jugarse y pensando en el choque ante el Liverpool el martes en Champions, Carreras (82') se sacó un misil con la zurda que entró por la escuadra, imparable para Agirrezabala.

"Mbappé es espectacular. Tenemos que disfrutarlo. Que siga marcando para el Madrid, para él, para su historia. Le queda mucho por lograr. Lo va a lograr. Es de los mejores del mundo", elogió el uruguayo Fede Valverde a su compañero.

En otros partidos de la jornada, el Atlético de Diego Simeone certificó su trayectoria ascendente al superar al Sevilla de Matías Almeyda por 3-0 en el Metropolitano con tantos de Julián Álvarez, Thiago Almada -ambos argentinos- y el francés Antoine Griezmann, mientras que la Real Sociedad se impuso al Athletic por 3-2 en Anoeta sobre la bocina.

FUENTE: AFP