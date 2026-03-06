La UEFA sanciona al Real Madrid por comportamiento racista de un aficionado en el Santiago Bernabéu

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior (izq.), reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026.

La UEFA sancionó al Real Madrid con una multa económica y el cierre parcial del Santiago Bernabéu tras detectar un gesto racista realizado por un aficionado durante un partido de competición europea.

El organismo rector del fútbol europeo impuso una multa de 15.000 euros al club blanco y ordenó el cierre parcial de 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior del estadio en el próximo encuentro que el equipo dispute como local en torneos de la UEFA.

Sin embargo, la sanción quedará suspendida durante un periodo de prueba de un año, lo que significa que el cierre del sector del estadio solo se aplicará si se repite un incidente similar dentro de ese plazo.

El incidente ocurrió antes del inicio del partido

Los hechos se produjeron en la Grada Fan del Santiago Bernabéu antes de que comenzara el encuentro. Las cámaras captaron a un aficionado realizando un saludo nazi, gesto considerado discriminatorio por la UEFA.

Tras detectar el incidente, el aficionado fue localizado, identificado y expulsado del estadio antes de que comenzara el partido.

El Real Madrid condenó el gesto

El Real Madrid condenó públicamente lo ocurrido y reiteró su rechazo a cualquier conducta discriminatoria.

En un comunicado, el club señaló que rechaza “todo tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

A pesar de la rápida actuación del club para identificar al responsable, la UEFA decidió aplicar la sanción y recordó la importancia de reforzar los protocolos contra el racismo y la discriminación en los estadios.

Comunicado oficial de la UEFA

En su resolución, la UEFA explicó:

“Multar al Real Madrid C.F. con 15.000 € y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en el que juegue como local”.

El organismo también confirmó que la sanción quedará en suspenso durante un año, periodo en el que el club deberá evitar nuevos incidentes similares para no ejecutar el cierre parcial del estadio.