viernes 6  de  marzo 2026
Fútbol

La UEFA sanciona al Real Madrid por comportamiento racista de un aficionado en el Santiago Bernabéu

La UEFA sanciona al Real Madrid con 15.000 euros y ordena el cierre parcial del Santiago Bernabéu, suspendido por un año, tras un gesto racista de un aficionado

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior (izq.), reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026.&nbsp;

El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinicius Junior (izq.), reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 2 de marzo de 2026. 

Javier SORIANO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La UEFA sancionó al Real Madrid con una multa económica y el cierre parcial del Santiago Bernabéu tras detectar un gesto racista realizado por un aficionado durante un partido de competición europea.

El organismo rector del fútbol europeo impuso una multa de 15.000 euros al club blanco y ordenó el cierre parcial de 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior del estadio en el próximo encuentro que el equipo dispute como local en torneos de la UEFA.

Lee además
El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.
FÚTBOL

Mourinho asegura que la carrera de Prestianni en el Benfica "ha acabado", si resulta culpable
El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.
FÚTBOL

UEFA desestima recurso del Benfica por la suspensión provisional de Prestianni

Sin embargo, la sanción quedará suspendida durante un periodo de prueba de un año, lo que significa que el cierre del sector del estadio solo se aplicará si se repite un incidente similar dentro de ese plazo.

El incidente ocurrió antes del inicio del partido

Los hechos se produjeron en la Grada Fan del Santiago Bernabéu antes de que comenzara el encuentro. Las cámaras captaron a un aficionado realizando un saludo nazi, gesto considerado discriminatorio por la UEFA.

Tras detectar el incidente, el aficionado fue localizado, identificado y expulsado del estadio antes de que comenzara el partido.

El Real Madrid condenó el gesto

El Real Madrid condenó públicamente lo ocurrido y reiteró su rechazo a cualquier conducta discriminatoria.

En un comunicado, el club señaló que rechaza “todo tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

A pesar de la rápida actuación del club para identificar al responsable, la UEFA decidió aplicar la sanción y recordó la importancia de reforzar los protocolos contra el racismo y la discriminación en los estadios.

Comunicado oficial de la UEFA

En su resolución, la UEFA explicó:

“Multar al Real Madrid C.F. con 15.000 € y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en el que juegue como local”.

El organismo también confirmó que la sanción quedará en suspenso durante un año, periodo en el que el club deberá evitar nuevos incidentes similares para no ejecutar el cierre parcial del estadio.

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Real Madrid asegura que la "UEFA tiene la oportunidad de hacer más" contra el racismo

LeBron James rompe otro récord en la NBA

Shohei Ohtani comienza explosivo y Japón noquea a China Taipéi en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello reacciona al posible retorno de María Corina Machado con advertencia pública

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.
CONFLICTO

Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"