Real Madrid aprovecha el favoritismo en su torneo favorito

LONDRES-. No importa cómo le digas, sólo no te refieras a eso como suerte. El Real Madrid ha dominado el premio más importante del fútbol europeo como ningún otro equipo. Al técnico Carlo Ancelotti le pidieron que explicara esta situación en la víspera de la final de la Liga de Campeones.

“Hay algo especial en este club. No es una casualidad”, dijo el viernes. "Hay algo importante que no sé exactamente de dónde sale. Puede ser la historia, la tradición, la calidad y el carácter de estos jugadores. Ha pasado muchísimas veces y no es casualidad”.